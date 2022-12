ore 15.00 – Apertura

Paolo Trancassini, Coordinatore regionale FdI del Lazio

Marco Silvestroni, Coordinatore FdI di Roma provincia

Massimo Milani, Coordinatore FdI di Roma città

Fabrizio Ghera, Capogruppo FdI in Regione Lazio

Massimo Ferrarini, Capogruppo FdI della Città Metropolitana di Roma Capitale

Giovanni Quarzo, Capogruppo FdI Roma Capitale

Modera: Antonio Rapisarda, giornalista

ore 16:30 – Ignazio La Russa, Presidente del Senato, intervistato da Bruno Vespa

Introduce: Franco Zaffini, Presidente della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato

ore 18:00 – Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno, intervistato da Maurizio Belpietro, Direttore de La Verità e di Panorama

Introduce: Emanuele Prisco, Sottosegretario al Ministero dell’Interno

ore 19:00 – “SOVRANITÀ E SICUREZZA ALIMENTARE”

Intervengono: Orazio Schillaci, Ministro della Salute, Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Barbara Nappini, Presidente di Slow Food, Maurizio Martina, Vicedirettore Generale FAO, Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti, Roberto Arditti, Direttore editoriale di formiche.net, Angelo Mellone, Vicedirettore Rai Daytime

Introduce: Patrizio La Pietra, Sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste

Modera: Luca De Carlo, Presidente della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato

ore 20:30

Federico Palmaroli, in arte Osho, e Cristina d’Avena

Presenta: Stefano Tozzi

ore 09:30 – “IL RUOLO DELL’ITALIA DOPO L’INVASIONE DELL’UCRAINA”

Intervengono: Giulio Tremonti, Presidente della Commissione Affari esteri e comunitari della Camera, Giulio Terzi di Sant’Agata, Presidente della Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato, Isabella Rauti, Sottosegretario al Ministero della Difesa, Edmondo Cirielli, Viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Giovanbattista Fazzolari, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’attuazione del Programma, Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Massimo Giletti, giornalista di La7

Introduce: Salvatore Deidda, Presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera

Modera: Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera

ore 10:45 – Guido Crosetto, Ministro della Difesa, e Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, intervistati da Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera

ore 12:15 – “PER UN NUOVO IMMAGINARIO ITALIANO”

Intervengono: Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, Presidente del Museo MAXXI, Pupi Avati, regista, Pietrangelo Buttafuoco, scrittore

Introduce: Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera

Modera: Gianmarco Mazzi, Sottosegretario al Ministero della Cultura

ore 15:00 – “ISTRUZIONE, FAMIGLIA E SPORT: CRESCERE IL FUTURO DELL’ITALIA”

Intervengono: Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito, Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca, Eugenia Maria Roccella, Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Paolo Petrecca, Direttore Rainews24, Edoardo Sylos Labini, Presidente dell’Associazione CulturaIdentità

Introduce: Paola Frassinetti, Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito

Modera: Nicola D’Ambrosio, Presidente di Azione Universitaria

ore 16:00 – “CENTRODESTRA: UN PATTO CON GLI ITALIANI CHE FESTEGGERÀ I PRIMI TRENTA ANNI”

Intervengono: Fabio Rampelli, Vicepresidente della Camera, Lucio Malan, Capogruppo FdI al Senato, Tommaso Foti, Capogruppo FdI alla Camera, Licia Ronzulli, Capogruppo di Forza Italia al Senato, Alessandro Cattaneo, Capogruppo di Forza Italia alla Camera, Riccardo Molinari, Capogruppo della Lega alla Camera

Modera: Davide Vecchi, Direttore de Il Tempo

ore 17:30 – “LA GIUSTIZIA GARANZIA DI LIBERTÀ E SICUREZZA”

Intervengono: Carlo Nordio, Ministro della Giustizia, Daniele Capezzone, giornalista ed editorialista, Marco Travaglio, Direttore de Il Fatto Quotidiano

Introduce: Andrea Delmastro Delle Vedove, Sottosegretario al Ministero della Giustizia

Modera: Ciro Maschio, Presidente della Commissione Giustizia della Camera

ore 19:00 – “RIFORME ISTITUZIONALI”

Intervengono: Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Luca Ciriani, Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Marcello Pera, Presidente emerito del Senato, Pietro Senaldi, Condirettore di Libero

Introduce: Nicola Calandrini, Presidente della Commissione Bilancio del Senato

Modera: Alberto Balboni, Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato

ore 20:30 – “Trio Appassionante”, primo gruppo tutto al femminile opera/pop riconosciuto nel mondo. Tradizione e innovazione per nuove emozioni

Sabato 17 dicembre. Terza giornata. Chiude Giorgia Meloni.