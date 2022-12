Magari un giorno scriverò un libro… Con queste parole si apre il libro di Franco Nerozzi. Sei parole, poche, come un incipit deve essere, pochissime, come chi è abituato a parlare poco. Un incipit semplice e limpido, un inciso profetico, che come tutte le profezie nate in tempi di dubbio, si è, per nostra fortuna, realizzata. Ripeto il pronome “nostra” non a caso, ma per chiarire subito la direzione verso cui il libro vuole dirigersi con tutta la sua potenza, potenza nata dalla necessità e dallo scopo, che ruota attorno appunto a quel pronome. Al di là dei giudizi estetici o morali infatti – se esistessero ancor giudizi morali! – che ognuno di noi potrà apportare all’opera in questione, quello che è da capire fin da subito è che il libro è stato scritto unicamente per noi e per la nostra salute mentale, che però è anche e soprattutto – ce lo insegna l’autore in ogni riga, – salute del corpo e quindi dell’anima. Un libro che, con durezza e senza fronzoli, come devono essere tutte le rivoluzioni, di tutti i tipi, prepara contemporaneamente anima e corpo. A cosa prepari lo capisce solo chi si addentra con rispetto nel profondo della giungla con i saggi guerrieri Karen, tanto, forse, troppo umani, spiazzanti nella loro primitività, per non farci cadere nello sconforto (umanissimo), dato dal confronto impari tra chi la vita la rischia tutti i giorni sulla propria pelle e chi la vita invece la lascia semplicemente scorrere..

Mente e corpo vengono allenati con tenacia in questa storia, fusi insieme e fatti diventare inchiostro indelebile, di quello che ti entra nella pelle e si fa pelle, nuova muta, per permettere di sopravvivere ai colpi implacabili della Modernità. Corpo e mente non sono mai stati così inscindibili come negli uomini che vengono presentati in questo romanzo – grande storia costellata da grandissime storie – ed è per questo, anche per questo, che il libro è un dono, inaspettato ma gratuito (o viceversa) che l’autore fa a tutti noi, inconsapevoli lettori, pronti a denudarci di fronte alla vera vita fattasi inchiostro, tatuaggio ancestrale; come ancestrale è la tradizione incarnatasi nei personaggi del libro, che rimangono nascosti tra le foglie per non soccombere al declino di un mondo, uomini semplici ed onesti che masticano noci di betel e vestono solo con il thekou legato in vita, che credono ciecamente nel potere delle leggende, il cui compito è quello, da sempre, di tramandare valori millenari. Lo si comprende fin da subito che tutto è stato scritto, con garbo ed umiltà assoluta, per noi, fin dalle primissime riflessioni, da quel vorticoso incedere di pensieri che emergono da pagine fitte di storia e di storie, lontanissime geograficamente quanto affini per chi, non per forza ha visto e vissuto quei mondi, non obbligatoriamente ha conosciuto di persona l’autore, ma per chi vive la vita con occhi diversi, con occhi liberi e curiosi di cercare il sentiero giusto.

Nascosti tra le foglie è il titolo del libro che Franco Nerozzi, per grazia divina, o per meglio dire, usando un lessico a lui caro, per grazia di forze trascendenti che il mondo ancora ospita, ci ha regalato. Ringraziamo quindi leggendolo questo condensato di vita e di coraggio, ripaghiamo vivendo, vivendo il libro, trasportando i valori che esso trasmette nel quotidiano – il titolo originale è per l’appunto Hagakure, in quella lingua deliziosa e granitica allo stesso tempo com’è la lingua degli antichi samurai – gratifichiamo inseguendo i sogni ad occhi aperti di Renè, i sogni, ancora più grandi, di Saw Lee, di cacce al cinghiale, di metafisica, di patria ideale, non geografica, non patriottica ma spirituale e valoriale, di evoliana memoria.