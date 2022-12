Chiediamo al governo italiano di portare al Consiglio europeo una iniziativa di pace tra Russia e Ucraina. Lo ha annunciato Gianni Alemanno al termine dell’assemblea nazionale del comitato “fermare la guerra” tenutasi domenica a Roma. La situazione militare in Ucraina – si legge nella petizione del comitato – potrebbe tornare ad aggravarsi con l’immissione in combattimento dei 300 mila riservisti russi in fase di mobilitazione, mentre l’intensa campagna di bombardamenti contro le infrastrutture di approvviggionamento energetico sta lasciando al buio e al freddo mortale sempre più larghe fette di popolazione ucraina. Anche la vicenda del missile ucraino caduto in Polonia dimostra che anche solo un incidente può far partire una pericolosa escalation bellica tra federazione Russa e alleanza atlantica.

” A fronte di tutto ciò – aggiunge Alemanno – l’unica traccia di speranza è l’avvicinarsi delle ricorrenze di Natale che coinvolgono tutti i popoli di fede cristiana”. La petizione del comitato tra l’altro chiede al governo di accogliere gli appelli di pace del Papa lanciando appunto una proposta di tregua di Natale. Nel corso dell’assemblea sono state lanciate anche due manifestazioni per la pace, domenica 4 dicembre a Milano e domenica 17 a Roma . “E’ la piazza della destra che si muove per la pace”, aggiunge Alemanno.

