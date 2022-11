È con grande piacere che Passaggio al Bosco Edizioni – a poche settimane dal Natale – annuncia il lancio della collana “Fondamenta”, interamente dedicata all’infanzia.

Letteratura per ragazzi, antiche fiabe, libri illustrati e graphic novel: nato sulla scorta delle migliori sinergie dell’editoria “non conforme” europea, il nostro è un progetto teso alla riscoperta del mito, all’educazione verticale e alla sana crescita della persona, riproducendo quel percorso di narrazione e trasmissione che un tempo apparteneva al focolare domestico e al vissuto comunitario. Il primo scopo – racchiuso già nel primo volume, curato dall’Institut Iliade e dedicato ad Atena, “Dea dai mille volti” – è quello suscitare nei giovanissimi l’interesse per il millenario retaggio della Tradizione e restituire slancio alle radici, agli archetipi e ai riferimenti della nostra Civiltà millenaria, pericolosamente minacciata dall’opera di manipolazione e cancellazione messa in atto dal pensiero unico sradicante, “gender fluid” e “politicamente corretto”. Dame, cavalieri, folletti, draghi e Dei: tra storia, sacralità e fantasia, l’immaginario eroico dei nostri antenati si proietterà in avanti. Il futuro, che è tutto da scrivere, inizia da qui: perché i nostri figli non sono vasi da riempire, ma fuochi da accendere.

