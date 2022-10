Su FQ MillenniuM, il mensile del Fatto Quotidiano diretto da Peter Gomez, in edicola da sabato 15 ottobre, una lunga intervista ripercorre la carriera di Mauro Pagani, dall’esordio a vent’anni con la Premiata Forneria Marconi (suoi fra gli altri i brani Impressioni di settembre e La carrozza di Hans) al lungo sodalizio con Fabrizio De André (assieme scrissero Creuza de ma e Le nuvole), fino all’intensa attività di musicista in proprio e assieme ad altri (Ligabue, Vecchioni), produttore, titolare del più importante studio di registrazione (le Officine Meccaniche di Milano), direttore artistico di eventi importanti dalla Notte della Taranta ai Concerti del Primo Maggio al Festival di Sanremo.

Numerosi i ricordi e gli aneddoti: dall’intenso ricordo di Faber («Mi manca: non ho mai trovato una persona così profonda, così ricca interiormente e così fragile. Un principe libero») alla divertita rievocazione di Enzo Jannacci(«Arrivava da me su una moto scassatissima, senza casco. I vigili lo fermavano costernati: “Proprio lei, dottore…”. E lui, faccia di tolla: “Un’operazione urgente, un’operazione urgente…”»), dall’adolescenza ribelle («Mi espulsero dal collegio due volte. La prima volta perché avevo detto a un insegnante che non mi piaceva quel dio così insensibile alle ingiustizie e alle sofferenze. La seconda perché avevo messo un gorilla impagliato nella branda del rettore. Mio padre venne a prendermi, mi diede una scarica di calci in culo») alla Londra trasgressiva di Emerson Lake & Palmer («Sbarcammo a Londra incantati: a casa di Greg Lake, che sedeva su una specie di trono, avevano organizzato una festa di benvenuto con un giapponese tutto azzimato che rollava canne. Dopo mezz’ora eravamo fatti come cammelli e uno di noi era sparito. Lo ritrovai in bagno, bianco come uno straccio. “Sto ‘n bracci’ a Cristo” mormorò con un filo di voce»).



