Pericolo fascismo? Un rischio vero c’è ed è l’emergenza antifascismo che aumenta negli ultimi anni, con episodi di crescente violenza che hanno segnato le cronache italiane. I media dominanti raccontano da decenni il pericolo fascista e squadrista che sarebbe sempre dietro l’angolo ma esiste una geografia che rientra nell’“Emergenza antifascismo” che è reale. Si sa, il fascismo non esiste ma l’antifascismo che ne agita lo spauracchio, sì. E ha tessuto in tanti anni una rete ben articolata con sedi, militanti, appoggi, coperture, ecc. Si tratta dei centri sociali. Un po’ anarchici, un po’ comunisti, cercano di imporre con la violenza la propria “politica” nel territorio e a volte anche alle istituzioni.

Adesso una ricercatrice, Francesca Totolo, ha messo a punto una ricerca sulla violenza rossa in Italia, un libro ben documentato: Emergenza antifascismo. Totolo si è segnalata in passato per le sue inchieste esaustive e puntuali. Il libro precedente, La morale sinistra, scandagliava i tic dell’antifascismo più o meno militante, più o meno radical chic e intellettuale. Questo libro appena uscito, basato su fatti di cronaca, atti giudiziari, articoli di giornale, analisi di intelligence, mostra la geografia della galassia della violenza di sinistra in Italia: dal Nord al Sud vengono riportati i numerosi casi, fra i quali taluni addirittura sconfinano nel terrorismo. E talvolta questi estremisti si giovano della protezione di giunte, partiti istituzionali, liste civiche della sinistra radicale ecc.

A sinistra tutti, intellettuali, femministe e parlamentari (anche quelli del Pd di recente mandati a casa dal popolo italiano) continuano a sostenere che la sinistra è democratica e contro la violenza, ma il lavoro di Totolo smentisce ampiamente questa vulgata. Parlano chiaro i fatti registrati dalla cronaca, le indagini della Magistratura, le iniziative delle Forze dell’Ordine.

Questo libro non è una sorta di rassegna stampa della violenza dei centri sociali e degli anarchici ma la ricostruzione di una strategia, di una “rete di azione” che dal Piemonte alla Sicilia ha lo scopo di attaccare la democrazia, le forze dell’ordine, i militanti della destra.

Un libro che non è solo un’inchiesta, ma anche uno strumento per comprendere compiutamente l’azione politica di certe frange che nel nome del comunismo e della dittatura del proletariato mettono in atto aggressioni e attentati.

Francesca Totolo, Emergenza antifascismo, Altaforte edizioni, pagg. 166, euro 16,00; prefazione di Fabio Dragoni e postfazione di Alberto Busacca; ordini: altafortedizioni.it

