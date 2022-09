Mentre si sente ancora al Teatro Greco di Siracusa l’eco degli applausi e dei grandi numeri della Stagione 2022 (quella di Robert Carsen, per intenderci), l’Istituto Nazionale del Dramma Antico annuncia i registi e gli spettacoli della prossima che si terrà dall’11 maggio al 2 luglio.

Sono ancora i numeri a dettare l’agenda. Quattro allestimenti e quattro registi italiani. Due tragedie “Prometeo incatenato” di Eschilo per la quinta volta (indimenticabile la prova di Roberto Herlitzka nel 1994) e per sette volte “Medea” di Euripide ( come dimenticare il carro del Sole di Peter Stein con la splendida Maddalena Crippa?).

La tragedia di Eschilo sarà diretta da Leo Muscato, regista di fama internazionale che debutta a Siracusa. Muscato con un’esperienze importanti nel teatro musicale all’Opera House di Bonn e per gli spettacoli alla Fenice, al San Carlo di Napoli, al Teatro alla Scala, dove in aprile metterà in scena Le Zite ‘ngalera, commedia in musica di Leonardo Vinci, e in settembre la ripresa del Barbiere di Siviglia.

Federico Tiezzi è, invece un ritorno. Dopo Ifigenia in Aulide nel 2015, dirigerà un altro testo di Euripide “Medea”. Tiezzi è uno dei più importanti registi e drammaturghi nel panorama teatrale contemporaneo; basti citare i riconoscimenti alla sua attività: 13 Premio Ubu per regia e spettacoli, il Premio Abbiati a Die Walküre e il Premio Flaiano per Antigone.

Numero uno anche per “La Pace” di Aristofane con la regia di Daniele Salvo, che a Siracusa ha diretto Edipo a Colono del 2009, Aiace del 2010, Edipo Re del 2013 e Coefore Eumenidi del 2014. La commedia torna dopo un anno di sospensione e per Salvo sarà una bella sfida, per la novità della scelta e per la difficoltà di trovare il giusto medium comico che ha caratterizzato gli allestimenti delle commedie nelle due stagioni precedenti, dopo la prova di “Le Rane” di Ficarra e Picone.

Daniele Salvo, allievo di Ronconi in questi giorni impegnato nella messa in scena di Macbeth di Shakespeare al Globe Theatre di Roma, ha la visionarietà giusta per ridare forza ai testi di Aristofane.

Sorpresa per Roberto Vecchioni che tradurrà “Prometeo incatenato”. Massimo Fusillo e Nicola Cadoni cureranno le traduzioni rispettivamente di “Medea” e ” La Pace”

La vera novità è “Ulisse, l’ultima Odissea”, spettacolo ideato e diretto da Giuliano Peparini (libretto delle stesso Peparini e di Giuseppe Cesaro), regista e direttore artistico di fama internazionale, oltre che coreografo e ballerino di grande versatilità, acclamato al Teatro dell’Opera di Roma per Lo Schiaccianoci e Le Quattro Stagioni, e all’estero per g 1789 (Francia), Le Rêve (Las Vegas), Romeo & Giulietta. Un quarto grande appuntamento per quattro serate speciali a cavallo di giugno e luglio. Giuliano Peparini ha collaborato anche con Claudio Baglioni (nell’ultimo anno con lo spettacolo Tutti Su! e in televisione con Ua!) con gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana nel loro Fashion Show per l’Alta Moda.

Ci sarà una virgolettata pop al Teatro Greco? Vedremo, intanto il biglietto di presentazione di Peparini rende anche conto di eventi che hanno visto il più bel teatro di pietra del mondo accogliere altre note ed emozioni. Ed è stato un successo.

Ora la curiosità si sposta sui cast. Qualche riconferma non ci starebbe male.

@barbadilloit