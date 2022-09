Donald Trump si schiera per Giuseppe Conte.La notizia è diffusa da La Repubblica che con il giornalista Paolo Mastrolilli, ha intercettato l’ex presidente americano a una raccolta fondi nel New Jersey.

“Ha visto che in Italia fra tre settimane ci saranno le elezioni?”. “Ho visto, ho visto. How is my guy doing?”, come sta andando il mio ragazzo? dice riferendosi all’ex premier Giuseppe Conte, e aggiunge: “Ho lavorato bene con lui, spero che faccia bene”.

Trump aveva già sostenuto Conte dopo la caduta del primo governo, augurandogli di guidare un nuovo esecutivo, come poi avvenne con i dem.