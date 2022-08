Darya Douguine è morta bruciata viva nell’esplosione di una bomba collocata nell’auto che stava guidando, sabato 20 agosto, intorno alle 21:30, sotto gli occhi del padre Alexandr Dugin, abbattuto e sconvolto. Ed è proprio questa atroce verità che lascia sotto shock la redazione di Elements davanti al diluvio di false informazioni che circola in queste ore. Gli occidentali vogliono la testa del padre dal 2014, data di un iniquo bando sul suolo dell’Unione Europea, hanno appena avuto quella della figlia del “Rasputin di Putin”, secondo la terminologia imbarazzante dei media, nel modo più vergognoso e vile possibile.

Senza dubbio: Darya è proprio morta a causa di un mito che gli stessi occidentali hanno forgiato e mantenuto: “Dugin, il Rasputin di Putin”, termine da lui contestato meno di tre mesi fa, durante il nostro ultimo incontro, sulle pagine di “Elements”, e che la sua figlia, Darya aveva organizzato come al solito con efficienza.

Un giorno è Rushdie, un altro è Dugin

Volodymyr Zelensky, il clown con la maglietta color cachi, che ha detto di temere che la Russia avrebbe fatto “qualcosa di particolarmente disgustoso” e “crudele” nel “Giorno dell’indipendenza”, è un maestro nella profezia che si autoavvera. Disgustoso, atroce e crudele, è proprio quanto è appena successo alla famiglia Dugin, Aleksandr, Natacha e Arthur, a cui la redazione di Elements porge le sue condoglianze. Per quasi dieci anni, il pensatore eurasiatico è stato oggetto di un’azione costante da parte degli occidentalisti, di una delegittimazione abbastanza elaborata basata su molteplici falsificazioni e un alone di minacce contro lui e la sua famiglia.

Allo stesso tempo, l’Occidente ha falsificato un presunto Dugin, il “Rasputin di Putin”. Ad ogni nostro incontro, il pensatore eurasista ci ha chiarito, con il suo bellissimo accento russo, di non aver mai incontrato Putin faccia a faccia, e sempre in un ambiente formale. Per Slobodan Despot, fondatore di Antipresse e collaboratore di Elements: “Abbiamo ucciso Darya al posto di suo padre. E suo padre è stato preso di mira a causa di una “influenza su Putin” che esiste solo nella mitologia occidentale”. Questo è un indizio per quanto riguarda gli sponsor. Presente sul posto, a Mosca, lo scrittore serbo precisa: «In realtà la questione è più complessa. A Dugin viene attribuita un’influenza politica immaginaria in Russia, mentre ciò che si teme in realtà è la sua influenza intellettuale internazionale».

Legato da una grande amicizia con Aleksandr Douguine, Alain de Benoist ha confessato il suo immenso dolore all’annuncio della morte del giornalista russo: “Darya ci ha sempre mostrato molta amicizia e preoccupazione. La sua morte è un atto di guerra, più che un attacco. Un atto di guerra… Volevamo uccidere un intellettuale, hanno ucciso sua figlia. Un giorno è Rushdie, un altro è Dugin. La domanda è chi sarà il prossimo?”. François Bousquet, editore di Elements, spiega: “Non sarebbe potuto succedere di peggio a suo padre, Aleksandr Dugin: la morte di sua figlia. I suoi assassini, uccidendola, non hanno precepito la mancanza del padre. Niente poteva dividerli. Insieme, hanno formato un duo unico. La stessa lunghezza d’onda, le stesse vibrazioni, lo stesso sangue. Lei e lui erano una coppia intellettuale, una fusione perfetta. I due emisferi dello stesso cervello. Quando abbiamo parlato con uno, abbiamo sentito l’altro».

La (contro)rivoluzione in corso

A David L’Épée sono bastati solo quattro o cinque incontri per essere segnati dalla presenza di Darya: “Il nostro ultimo incontro risale già a tre anni fa, ci eravamo incontrati la sera del cinquantesimo anniversario della Grece, me ne ero appena andato una dimostrazione dei Gilet Gialli quando è arrivata dall’Italia dove era andata a prendere parte ad un incontro con i sostenitori di Salvini per non so quale progetto di una scuola di formazione europea. Lo dico con umorismo perché aveva un lato complottista a cielo aperto che tanto affascinava i suoi interlocutori: parlare con lei per un’ora era acquisire la strana impressione che la (contro)rivoluzione fosse davvero in corso e che ci stessimo davvero preparando a rovesciare l’ordine stabilito. Credere che l’espressione “rifare il mondo” fosse stata contraffatta per lei”. Tuttavia, l’editore di Krisis non dimenticherà l’altra grande passione della vita di Darya: la filosofia neoplatonica. “Ne ha parlato con passione e si è destreggiata con i grandi concetti con la stessa gioia dei blocchi geopolitici”.

Classe 1992, Darya aveva 19 anni quando, studentessa all’Università di Mosca, bussò alla porta di Elements, come suo padre vent’anni prima di lei, con il desiderio di sapere tutto, parlando già cinque lingue, si scusò con un grande sorriso, ma con una passione inestinguibile per la poesia classica e un attaccamento particolare alla Francia, la sua patria del cuore, dove ha saputo farsi molti amici grazie alla sua gentilezza e premura. Olivier François ricorda una giovane donna elegante, determinata e appassionata, incontrata durante una giornata in omaggio a Jean Parvulesco, maestro e ispiratore di Alexandre Dugin, che aveva infatti un’immagine idilliaca di una Francia letteraria e moschettiera. Non è un caso che Twenty Years After fosse il suo libro sul comodino. Michel Thibaut, il presidente del Grece che l’ha accolta nel 2012 mentre stava proseguendo i suoi studi all’Università di Bordeaux, testimonia: “Darya era una giovane donna piena di vita, dinamica, appassionata del dibattito delle idee, con mille progetti in mente”. Ancora sconvolto dalla morte del suo amico, l’ex direttore della pubblicazione di Elements ricorda:” Ad ogni sua visita a Parigi, ci vedevamo a pranzo, la sua presenza e il suo ottimismo mi davano forza. Mi ha chiesto una bandiera della Grece con il nostro simbolo “da mettere nella [sua] camera da letto”, mi ha detto. Come ringraziamento, mi ha regalato una scatola laccata dalla Russia”.

Siediti tibi terra levis

“La sola presenza di Darya rendeva la vita più bella”. È questo il ricordo che Slobodan Despot vuole conservare. “Aver incontrato Darya nella sua vita è stato sufficiente per ripristinare la tua fiducia nell’umanità”. È così che l’editore italiano di suo padre ha descritto l’impatto di questa brillante giovane donna sulla sua stessa vita. Era bella, pura, sottile, radiosa, piena di gioia, abitata da spiritualità e idealismo, estranea al narcisismo e alle ambizioni personali. Era, per un intellettuale, l’assistente e l’interlocutore ideale – oltre, nel caso di Dugin, ad essere sua figlia. Ogni volta che avevamo bisogno di lei, lei era lì, che fosse per organizzare una conferenza o un’intervista con suo padre o per preparare interviste con altri scrittori russi come Zakhar Prilepin. Non era l’ombra proiettata di suo padre, ma un’immagine radiosa.

“La donna russa dà tutto quando ama, e il momento e il destino, e il presente e il futuro: non sanno salvare, non salvano e la loro bellezza se ne va, a beneficio di quella che loro amore”, disse Dostoevskij.

Quella era Darya Dugin. Solo che la sua bellezza non è andata via, si è rigenerata. Proprio come la sua forza e il suo spirito combattivo. Solido come una roccia, Darya praticava anche il freddo umorismo: “Sono orgoglioso di essere nata tra i Dugin, sono nella sua stessa barca, come dici tu in Francia, ma mi è vietato solo stare ‘nel Regno Unito’, mentre posso andare in tutto l’Occidente. In ogni caso, è la prova che siamo sulla via della verità contro il globalismo”. E con un’eleganza estrema, non è mai riuscita a mettere la Francia nel campo dei nemici della Russia.

Stella Darya

“Darya è morta vittima dell’infinita stupidità che oggi si scatena contro il suo popolo e il suo Paese”, conclude Slobodan Despot. “Per chissà quale crudele strategia della Provvidenza, offrì il suo corpo in sacrificio per preservare il padre. Per il resto della sua vita, Alexandr Dougin si chiederà perché non avesse preso il suo posto, perché almeno non fosse salito in macchina insieme a lui come previsto. Mi metto al suo posto: è mille volte peggio sopravvivere a una simile tragedia che restarci dentro. Spero che veda un significato, e non solo un’orribile ironia del destino, in questa sostituzione e che la coscienza della sua missione e la sua saggezza arcaica ne facciano lo scudo e la spada di un combattimento decuplicato. Memoria eterna alla stella Darya! E la consolazione di questo destino che sarà stato perfetto calmi i cuori dei suoi cari”.

Cara Darya, le eroine non muoiono mai.

Sit tibi terra levis, Possa la terra sembrarti leggera. (dalla rivista francese Elements

