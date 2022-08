La decadenza del mondo moderno invischia tutto, sporca tutto, rende tutto merce quando non macerie. Tutto perde valore per acquisire un prezzo. Non fa eccezione il sesso e la sessualità. Nella società dei consumi, che è anche società dell’immagine, forse perché le due cose sono collegate strettamente, la pornografia è un’attività di commercializzazione del piacere che esprime dinamiche di potere. “Sex” è la parola più cliccata nel web, nel mondo, e milioni sono i siti che soddisfano la domanda di pornografia. Fabrizio Fratus, sociologo comunitarista, si oppone al modello individualista capitalista e liberale anglosassone e ha diffuso, con altri studiosi, il paradigma di vita comunitario attraverso la decrescita felice, l’economia dell’autoconsumo concependo la famiglia come punto irrinunciabile alla base della comunità. La pornografia, sottolinea Fratus, spinge l’uomo a una vita individualistica ed egoistica da rigettare nella sua dimensione di miseria umana.

Ma resta un interrogativo importante: che cosa succede nell’uomo sui piani etico, culturale, fisiologico e comportamentale quando la competizione nella diffusione del porno spinge ad ampliare il mercato massimizzando il profitto? E’ l’interrogativo che si pongono Fratus e Paolo Cioni, medico psicoterapeuta. Il web diffonde immagini e filmati nel mondo 24 ore su 24 e la denuncia che i due lanciano nel libro L’ideologia del godimento è proprio questa: il consumo continuo di pornografia causerebbe, squassando la psiche e la società, dipendenza, devianza, impotenza, su basi organiche, con conseguenti perdite di capacità relazionali, di contatto con la realtà, con l’adozione di modelli lontani dalla realtà, perdita della dialettica di coppia e della capacità immaginativa con conseguente calo demografico come ricaduta nella società.

Una serie di problemi che mostra bene come le ricadute sono molteplici e devastanti. Proliferano account che vendono filmati amatoriali pornografici che danno, soprattutto ai ragazzi, una concezione del sesso diffusa e mercificata che può essere acquistata e prodotta proprio da chiunque. Un sesso virtuale che allontana i giovani da un sano godimento, da una profonda conoscenza del partner che, alla fine, non sarà neanche più cercato visto che i rapporti sessuali (prevalentemente basati sull’autoerotismo) saranno l’orizzonte definitivo in cui le ultime generazioni coniugheranno ricerca dal piacere e sessualità. Insomma, pratica individuale e voyeristica slegata dalla ricerca dell’amore e del piacere con il proprio o la propria partner che porta alla definitiva perdita di sé stessi.

*L’ideologia del godimento. Pornografia e potere nella società delle immagini, di Fratus e Cioni, il Cerchio ed., pagg. 135, euro 18,00 (ordini: ilcerchio.it)

