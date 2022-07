C’è stato un (lungo) tempo in cui i nuovi lettori di Diorama si rendevano conto di non trovarsi di fronte a un foglio di commento all’attualità, ma ad una rivista che attraverso articoli, recensioni e interviste si sforzare di tracciare un percorso di riflessione, di generare ed esporre idee da mettere al servizio di una piccola comunità non conformista che avrebbe potuto servirsene per divulgarle all’esterno, con il passaparola. Di conseguenza, affluivano numerose le richieste di tutti i fascicoli arretrati disponibili, per ricostruire quell’itinerario e rifornirsi di spunti e analisi.

Da qualche anno ciò accade molto più raramente. E sebbene oggi i canali per far circolare idee siano aumentati esponenzialmente con internet e “social”, quella curiosità sembra essersi quasi estinta. A me pare inconcepibile, e vorrei invitare i lettori più giovani e/o più recenti a riprendere le buone vecchie abitudini, procurandosi tutti i fascicoli arretrati ancora reperibili, leggendoli e servendosene come munizioni per la battaglia delle idee, più necessaria che mai.

A questo scopo, mettiamo sempre a disposizione i fascicoli che ancora abbiamo in magazzino – il cui elenco è pubblicato nella quarta pagina di copertina nel numero più recente, che qui allego – a soli quaranta euro. Sono una trentina abbondante, la cifra per averli è irrisoria, ne restano circa 10 copie a numero. Non rinunciate a questa possibilità.

INDICE DEL NUMERO 368 (luglio-agosto 2022)

IL PUNTO

Le ragioni del torto (Marco Tarchi)

LABORATORIO

Chi rifiuta l’esistenza di due blocchi andrà dritto contro il muro (intervista ad Alain de Benoist)

OPINIONI

La NATO si batterà fino all’ultimo ucraino (Hervé Juvin)

L’INTERVISTA

Un percorso dalla politica alla metapolitica; Centrodestra, Terzo Polo, Cinque stelle: le incognite della situazione politica italiana; Le poste in gioco nelle elezioni legislative francesi; I malesseri del centrodestra (interviste a Marco Tarchi)

La destra, la sinistra e noi (intervista a Marcel Gauchet – con un refuso nel sottotitolo, che recita François Gauchet!. MEA CULPA

OSSERVATORIO

I problemi insolubili della difesa comune europea (Roberto Zavaglia)

Il conflitto e l’altro da sé (Eduardo Zarelli)

ANALISI

Mentre Macron si sposta a sinistra le destre sono sempre più divise; Macron avrà la maggioranza degli eletti con la minoranza degli elettori; L’ansia per i ballottaggi unisce Macron e Le Pen; Il rischio ingovernabilità in Francia è già scongiurato; Una dinamica inedita a sinistra ha permesso la rivincita dij Marine (Marco Tarchi)

TRADIZIONI

Giovanni Sessa/Gustave Le Bon, Azzurre lontananze. Tradizione on the road (Giuseppe Del Ninno)

IDEE

Alessandro Aresu, Le potenze del capitalismo politico. Stati Uniti e Cina (Giuseppe Giaccio)

Carl Schmitt, La guerra d’aggressione come crimine internazionale (Archimede Callaioli)

STORIA

Sandro Forte, Ordine Nuovo parla; Francesco Rovella, Più forte del fuoco (Marco Tarchi)