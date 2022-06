Da giovedì 16 giugno è in edicola “L’Identità”, un nuovo quotidiano che si propone ai lettori come giornale “indipendente, conservatore e libertario, che intende promuovere i valori della persona, del lavoro e dell’impresa, puntando sulla cultura profonda dei popoli europei, con un particolare sguardo rivolto al Mezzogiorno e alla vocazione mediterranea dell’Italia, e al suo ruolo geopolitico e manifatturiero”. La pubblicazione si pone in una area di destra, con un sguardo alle regioni meridionali e alla battaglia culturale contro il politicamente corretto. Sarà in edicola dal martedì al sabato.

La testata

La testata è edita da una cooperativa di giornalisti, la Società Cooperativa Giornalisti Europei, che si è rinnovata proprio in funzione di questo progetto editoriale, costruito attorno al direttore Alessandro Sansoni. Consigliere delegato della società cooperativa è Claudio Capotosti, in passato presidente del consiglio di amministrazione di L’Opinione diretta da Arturo Diaconale, mentre il presidente è l’ex parlamentare del Popolo della Libertà Marcello de Angelis.

Il quotidiano cartaceo

L’Identità si propone come piattaforma multicanale articolata in un quotidiano cartaceo con foliazione 24 pagine, pubblicato dal martedì al sabato, una edizione online, e una presenza sulle principali piattaforme social.

Il direttore

Il direttore, Alessandro Sansoni, 45 anni, laureato in filosofia, dottore di ricerca in discipline storiche, si è formato nel mondo delle agenzie di stampa, ed è analista ed opinionista nei principali talk show televisivi nazionali, su politica interna e internazionale.

La redazione

Sansoni guiderà una redazione coordinata dal caporedattore Alessio Postiglione, ex addetto stampa di numerose istituzioni italiane ed europee, e in passato collaboratore di varie testate nazionali. Tra le firme, oltre a quella di Marcello De Angelis (storico direttore di Area e del Secolo d’Italia), c’è anche quella di Giovanni Vasso, cronista politico-giudiziario e colonna di “Barbadillo.it”.

