Sabato 11 giugno – l’Institut Iliade sbarcherà a Firenze per presentare il proprio progetto culturale al pubblico italiano. L’evento – organizzato da Passaggio al Bosco Edizioni e ospitato presso Casaggì Firenze – si articolerà in due momenti: dalle ore 16,30 verranno presentate le linee di vetta dell’Istituto, con gli interventi di Claude Chollet, Francesco Borgonovo, Adriano Scianca e Nicolas Pradines; dalle 18 – invece – sarà presentato il nuovo volume “Atena, custode del limite”, con l’autore Thibault Mercier, Marco Scatarzi e Sonia Michelacci. Dalle 20, tutto proseguirà con una cena e una serata comunitaria.

Che cos’è l’Institut Iliade?

I cittadini dell’Europa odierna sottovalutano il ruolo svolto dalla propria civiltà nella storia del mondo. Questa cancellazione della memoria precorre l’accettazione della scomparsa collettiva. Rifiutando questa estinzione, l’Institut Iliade pour la longue mémoire européenne intende adoperarsi per l’affermazione della ricchezza culturale d’Europa e per la riappropriazione della propria identità da parte degli Europei.

Nulla, però, sarà possibile finché non proclameremo ciò che dobbiamo difendere: la nostra storia, la nostra cultura, la nostra civiltà. A tal fine, l’Institut Iliade opera per la realizzazione d’una rivoluzione culturale di vasta portata, che rappresenta un imperativo di fronte alla crisi di civiltà che dobbiamo affrontare.

La sede dell’evento culturale

L’incotnro si terrà presso Casaggì Firenze, via Frusa 37. Zona stadio. Infotel 055/5000825

