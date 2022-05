E’ stata presentata al Salone del Libro di Torino l’edizione XXI del Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini. Il premio quest’anno vede la partecipazione di trentasei autori e ventisei case editrici. A illustrare l’evento nello stand della Regione Siciliana al fianco dell’Associazione Siciliana Editori, erano presenti l’assessore alla cultura del Comune di Siracusa Fabio Granata, il presidente dell’Associazione Vittorini-Quasimodo promotrice del premio Enzo Papa e il segretario del premio il giornalista Aldo Mantineo.

Il premio, nato nel 1996 nel trentennale della morte dello scrittore Elio Vittorini, per volontà dell’editore Arnaldo Lombardi, cui è dedicata la sezione del premio per l’Editoria Indipendente.

La cerimonia di consegna del Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini e del Premio per l’Editoria Indipendente Arnaldo Lombardi si svolgerà a Siracusa sabato 10 settembre.

L’assessore Granata sottolinea il rilievo che il premio sta sempre più assumendo nel panorama nazionale ed esprime grande soddisfazione per il ritorno del premio Vittorini nello stand della Regione Siciliana al Salone del Libro di Torino: “é un altro tassello di un mosaico che si sta ricomponendo nel segno della storia ultraventennale di questa manifestazione, rivitalizzata da tre anni a questa parte dopo una lunga assenza. A questo appuntamento l’Amministrazione Comunale di Siracusa guarda con crescente interesse anche per la sapiente sinergia che si è riusciti a mettere in campo con partner di primo piano come la Confcommercio Siracusa ed altre prestigiose e autorevoli realtà istituzionali. Il Premio Vittorini e il Premio Lombardi costituiscono punti fermi di quel programma di rigenerazione complessiva della Città che, non a caso, passa anche da appuntamenti culturali di assoluto spessore”

La manifestazione è promossa dall’Associazione Culturale Vittorini-Quasimodo e il presidente Enzo Papa aggiunge “Lo scorso anno il Premio Vittorini fu già protagonista al Salone del Libro di un appuntamento ospitato dalla Regione Piemonte. Una bella occasione della quale siamo ancora grati, ma questo di oggi nello stand della Regione Siciliana ha tutto il sapore del ritorno a casa, al fianco degli amici editori siciliani”.

Partner del premio sono l’assessorato alla cultura della Città di Siracusa e la Confcommercio Siracusa, in collaborazione con la Camera di commercio del Sud Est, la Fondazione INDA, la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa e con il sostegno di altri partner sia pubblici che privati.

Il premio che ha una storia illustre per la presenza di grandi autori, tra cui Claudio Piersanti, Amin Maalouf, Giuseppe Montesano, Melania G. Mazzucco, Niccolò Ammaniti, Giuseppe Bonaviri, Paolo Di Stefano, Roberto Alajmo, Maria Attanasio, Emma Dante, Nicola Lagioia, Ruggero Cappuccio, Paolo Sorrentino, Giuseppe Lupo, Carmine Abate, Pino Di Silvestro, Pietrangelo Buttafuoco, Roberto Andò, Valeria Parrella, Paolo Di Paolo. Ha visto esordire tra gli altri, a Fabio Stassi, Salvatore Scalia, Giulia Villoresi, Vanessa Ambrosecchio, Simona Lo Iacono, Alessandro Boffa.

Senza dimenticare che nelle due edizioni passate sono state premiate due giovani scrittrici Marta Barone con “Città sommersa” e Antonella Lattanzi con “Questo giorno che incombe”, due romanzi di grande successo non solo nazionale.

Papa sottolinea come “anche quest’anno il Premio Vittorini si connoti come una vetrina di alcuni degli autori più interessanti del panorama nazionale, segno evidente che le case editrici guardano a questa nostra manifestazione con rinnovata e crescente attenzione!

Per l’edizione di quest’anno saranno in lizza tra gli altri nomi come Carmine Abate, Pietrangelo Buttafuoco, Chiara Gamberale, Fabio Genovesi, Giovanna Giordano, Michela Marzano, Massimo Maugeri, Nadia Terranova.

“La commissione di valutazione– aggiunge Aldo Mantineo-, presieduta anche quest’anno dal prof. Antonio Di Grado, è già al lavoro per arrivare ad individuare entro la fine di giugno i tre finalisti. Tra questi ultimi, all’inizio di settembre, verrà scelta l’opera vincitrice alla quale andrà il premio di 3mila euro. In questa seconda fase la commissione integrerà la propria valutazione con quella che, entro il 20 agosto, esprimerà il Comitato studentesco dei lettori, composto da studenti degli ultimi due anni di diversi istituti di vari indirizzi che, cumulativamente, esprimerà un solo voto”.

Appuntamento allora a Siracusa città di libri, oltre che di acqua e di luce come recita lo slogan scelto per il nuovo corso culturale della città.