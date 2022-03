Incontro con Maurizio Cabona, giornalista di politica estera e critico cinematografico (Il Giornale, Il Foglio, La Verità, Il Messaggero).

Tema della conversazione: “Gli Alpini nei film italiani”. Attraverso la storia del cinema, Cabona confronterà propaganda e storia nel periodo aureo del cinema sonoro. L’immagine filmica dell’Alpino (e dei militari combattenti in genere) è quasi sparita, sostituita da quella televisiva del “missionario di pace”, di cui a Nassiriya si sono viste le conseguenze. Prima di questa involuzione c’è stata, specialmente nel periodo della crisi di Trieste (1946-1954), per merito di Giulio Andreotti, una narrazione cinematografica ancora degna di un Paese capace di tutelare i suoi interessi. Con Cabona interverrà lo storico locale Achille Ragazzoni. L’incontro organizzato dall’UNUCI, si svolgerà presso il Circolo unificato dell’Esercito di Via Druso, 20, sabato 2 aprile alle ore 18.00. Previsto annullo postale filatelico. Obbligo di Green Pass e mascherina.

@barbadilloit