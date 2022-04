In marcia per la Tradizione! Inaugurazione della nuova sede di Raido in via Bressanone 1 a Roma: una festa a lungo attesa che finalmente avrà luogo sabato 9 aprile a partire dalle ore 18.



La serata avrà inizio con la conferenza di Mario Polia di presentazione di “Reges Augures”, proseguirà con la cena comunitaria e poi con il concerto di musica alternativa con Francesco Mancinelli e Dian.

