Chi è Lawrence d’Arabia? Studioso e agente britannico segnò parte della storia della prima guerra mondiale. Tornato in Inghilterra morì nel 1935 in uno strano incidente che ancora oggi affascina studiosi e appassionati.

Archeologo, scrittore, ufficiale, tenente colonnello, Thomas Edward Lawrence nasce in Galles nel 1888, ma potreste aver sentito parlare di lui come Lawrence T. d’Arabia o T. E. Smith. Ricordato per le sue gesta in occasione della rivolta araba durante la prima guerra mondiale, Lawrence fu uno dei paladini del nazionalismo arabo e ancora oggi è ricordato come uno dei più discussi protagonisti dell’insurrezione delle tribù arabe contro gli ottomani. È famoso il suo assalto ad Aqaba: superate le montagne, la sua armata attende un eclissi di luna di cui Lawrence conosce perfettamente giorno e ora, poi attacca la città. Conclusa l’esperienza della guerra si ritira a vita a privata e compone «I sette pilastri della saggezza», opera mastodontica data alle stampe postuma nel 1937, ma la cui prima edizione integrale vedrà la luce solo nel 1997.