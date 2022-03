Marine Le Pen ha raggiunto il numero sufficiente di firme per presentare la sua candidatura a presidente della Francia e Salvini le fa gli auguri, a nome suo e della Lega. Il traguardo è stato raggiunto anche dal “rivale” Eric Zemmour mentre scoppia il caso delle brochure mandate al macero dal Rassemblement National perché ritraevano la Le Pen in compagnia di Vladimir Putin. Ricostruzioni che però dalle parti del Rn contestano, riferendo il ritiro alla presenza di un refuso nel documento elettorale. Intanto ha raggiunto il “quorum” anche il candidato Nicolas Dupont Aignan, che però i sondaggi danno in clamoroso ribasso, intorno al 2,5 per cento.

La “contabilità” delle firme restituisce un quadro che, molto probabilmente, sarà stravolto dai sondaggi e dunque dalle urne. Il più “forte” tra i patrocini, Zemmour raccoglie 620 firme mentre Dupont Aignan ne conta 532. Per Marine Le Pen appena tre patrocini sopra il limite minimo, 503 firme a fronte dell’asticella fissata a 500 patrocini. Nei giorni scorsi, Le Pen aveva accusato problemi importanti nella raccolta delle firme al punto che aveva dovuto sospendere per diversi giorni la sua campagna elettorale pur di trovare i patrocini necessari a raggiungere i criteri formali per il via libera alla sua candidatura.

La notizia ha raccolto l’adesione e l’augurio di Matteo Salvini. Che in un tweet ha “salutato” il raggiungimento dell’obiettivo da parte di Marine Le Pen augurandole di convincere gli elettori.

Complimenti a Marine Le Pen e ai suoi sostenitori per l’obiettivo raggiunto e buon lavoro per la campagna elettorale per le presidenziali. La Lega è con voi.

Auguri evidentemente graditi dalla Le Pen che ha ritwittato il messaggio del leader della Lega ai suoi numerosi seguaci. E che riavvicinano il Carroccio al Rassemblement National dopo le “tentazioni” di allontamento.