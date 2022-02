Meloni vola in Florida e prima di partire lascia un messaggio al premier Draghi: Fratelli d’Italia collaborerà con il governo sui temi della guerra in Ucraina e dell’approvvigionamento energetico italiano. Un fine settimana importante per il futuro della destra italiana che, in linea con la “tradizione” missina, si conferma forza atlantista in dialogo con gli Stati Uniti d’America e con l’Occidente.

Sul tema, Meloni ha aperto al governo. E ha affermato.

“Fratelli d’Italia in aula ha ribadito al premier Draghi la sua posizione di opposizione patriottica schierata con l’Occidente senza ambiguità. E abbiamo ribadito al premier Draghi che può contare sul nostro sostegno sia a tutela di Kiev sia a difesa del grandissimo tema dell’ approvvigionamento energetico italiano”.

Quindi ha condannato, ancora una volta, l’attacco russo a Kiev e ha riferito la sua volontà di confermare, una volta di più, l’identità atlantica di Fdi vicina e leale all’America e all’Occidente.

“L’attacco su larga scala dell’Ucraina contro la Russia è semplicemente inaccettabile. La comunità internazionale deve rispondere compatta a difesa del diritto internazionale. Per questo ho scritto al presidente del Consiglio, Mario Draghi, per garantire la massima collaborazione di Fratelli d’Italia in un momento così difficile. Io sarò negli Stati Uniti, in queste ore, per ribadire la nostra convinta adesione al Patto atlantico”.

Sulla partecipazione alla convention dei conservatori Usa in programma questo weekend a Orlando, in Florida, Giorgia Meloni ha rivendicato la capacità e la volontà di tessere relazioni con gli “omologhi” politici occidentali.

“Con la presenza al Cpac, la più grande manifestazione dei repubblicani americani, Fdi dimostra la sua capacità di costruire relazioni con tutti quei partiti conservatori che nel mondo si battono per la difesa dei confini, dell’economia reale, della democrazia e della libertà”.

La posizione e l’iniziativa di Meloni ha riscosso l’applauso dell’analista Edward Luttwak che all’Adn Kronos ha commentato così la scelta di collocare Fdi nell’alveo delle forze politiche che fanno dell’Occidente la loro stella polare.

“In Florida c’è l’estrema destra del Partito Repubblicano ma anche quella non estrema, ci sono molti membri del Congresso, operatori politici molto seri e quelli che guardano un po’ all’Europa si interessano alla presenza della leader di Fratelli d’Italia. So che la sua partecipazione è attesa, fa parte del suo sviluppo come leader politico. Sei-sette relatori mi hanno chiesto se conosco la Meloni e se è una persona seria. Ha già destato molte attenzioni”.