Lo scritto dell”autore colombiano Nicolás Gómez Dávila, tratto da “Appunti” (edizioni di Ar), ben descrive la condizione di una categoria elevata ai vertici nell’era pandemica. Oltre la parodia di Checco Zalone a Sanremo, con la macchetta di Oronzo Carrisi virologo, c’è spazio per una riflessione più profonda sulla crisi del nostro tempo.***

Nella nostra epoca, in cui le reputazioni di ieri stanno terminando di sgretolarsi mentre le reputazioni di domani cominciano appena ad abbozzarsi, non trovo reputazione più salda di quella del medico. (Il culto di Esculapio non fu forse un culto di decadenza?)

Solo lui ottiene che i suoi errori vengano perdonati e si dimentichino, solo lui che la sua autorità sia indiscussa, solo lui che si tolleri la gravità dei suoi cenni e il sussiego del suo atteggiamento. (La propria severità ogni epoca la tiene in serbo: per giudicare quelli che non ama e misurare le cose in cui non crede.) Ormai la sua autorità è assoluta. Le uniche leggi cui si obbedisce sono le sue.

Un dispotismo astuto potrebbe fondarsi su una sottomissione unanime se, proclamando tutte le libertà, si contentasse di statuire quali misure igieniche e profilattiche i suoi capricci più arbitrari. Il tiranno igienista, ecco un nuovo personaggio della “Commedia dell’Arte” che stiamo mettendo in scena.

Questo culto della medicina non è assurdo in un’epoca che può trovare soltanto nel corpo quella realtà che i valori di altri secoli hanno perso. Anche se tutto è incerto, fugace, dubbio, vano, questo dolore che provo non lo è, né lo è questa vecchiaia che mi minaccia. Come non gettarmi ai piedi di chi mi procura sollievo, di chi mi promette la quiete?

Il vecchio taumaturgo risuscita e la querula processione abbandona le grotte sacre, gli alberi miracolosi, i templi illuminati dal tremolio dei ceri, per incamminarsi alla volta del gabinetto dove la attende il nuovo sciamano, che alle piume e alle pelli antiquate sostituisce il camice bianco, gli occhiali di corno e la stilografica.

A me, in ogni caso, il medico ispira assurdamente un segreto disprezzo. “Mestiere da schiavo”, mormoro: come un ruvido patrizio romano davanti al gesticolare del greco perspicace che lo ausculta –io piccolo borghese con aspirina e pantopon. In ogni caso, in fondo, forse, non mi sbaglio. Il culto del medico simboleggia la definitiva sottomissione dello spirito. Qui la salute corporale è il fine proprio dell’agire umano, e io non posso ammettere che quella sia qualcosa di più che uno strumento di questo.

(Nicolás Gómez Dávila, Appunti, Edizioni di Ar, Padova 2016. Traduzione di Franco Freda e di Enrico Lupelli).