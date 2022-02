E’ morto all’eta’ di 92 anni Tito Stagno, storico giornalista della Rai. Lo annunciano le testate del servizio pubblico. Il suo nome resta legato per sempre alla sera del 20 luglio 1969, quando racconto’ ai telespettatori lo sbarco sulla Luna. ‘Ha toccato! Ha toccato in questo momento il suolo lunare”: la storia dell’allunaggio e’ tutta in quella frase che Tito Stagno pronuncio’ mentre, dalle cuffie in cui sentiva il dialogo tra gli astronauti e la centrale di Houston, ascolto’ i tecnici Nasa dire ‘Reached Land’.

Per 17 anni è stato poi responsabile del settore Sport per Rai Uno. Ha curato la trasmissione “La Domenica Sportiva”, della quale è stato anche conduttore dal 1979 al 1981 e nella stagione 1985-1986.

