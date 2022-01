E’ terminato nel pomeriggio lo spoglio della terza votazione per eleggere il nuovo presidente della Repubblica: il quorum non è stato raggiunto. Le schede bianche sono state 412 e 125 i voti per Sergio Mattarella seguito da Guido Crosetto, che ha preso 114 preferenze, quasi il doppio rispetto ai Grandi elettori di Fdi (63 in tutto). Gli altri candidati che hanno raccolto preferenze: Il terzo più votato, con 61 voti, è stato Paolo Maddalena, quarto Pierferdinando Casini (52 voti), poi Giancarlo Giorgetti (20 voti) e Marta Cartabia (8 voti).

Il fondatore del partito della Meloni è stato apprezzato evidentemente ance da altri esponenti del centrodestra.

Conte e Grillo spingono perché il premier Mrio Draghi resti a Palazzo Chigi.

Domani in Aula si inizia a votare dalle 11: basterà la maggioranza assoluta, ovvero 505, per eleggere il successore di Mattarella.

