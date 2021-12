La dittatura del Bene. Che “bene” non è. Uno dei flagelli più noiosi dei nostri giorni consiste, essenzialmente, in questo. Il conformismo travestito da ribellione. La cantilena del politicamente corretto, del verbo mondialista, che impone a senso unico nuovi comportamenti, nuovi modelli. Nuovi modi di pensare. E chi non si adegua è un reprobo, uno da silenziare, da squalificare. Subitaneamente le sentinelle arcobaleno stilano apposite liste di proscrizione. Guai poi se hai l’ardire di disapprovarle: il tritacarne mediatico, istituzionale, culturale senza alcun intralcio ti esclude dal contesto sociale.

Si tratta del resto di una cappa asfissiante che avvolge ogni landa, e invade il dibattito pubblico, politico, i luoghi dell’istruzione, le scuole e le università, gli ambiti della religione, il mondo del cinema, del teatro, addirittura le dimensioni – prima caste – dello sport e del pallone.

È, insomma, la giungla della modernità. Dove il presente vuole depurare il passato, lo vuole annullare. Dove gli equilibri naturali sono stati seppelliti in ossequio alla fluidità di genere e ad altre astruse teorie, dove le specificità dei popoli scompaiono nel livellamento globalista generalizzato. Il clima sospettoso della censura si abbatte sul dialogo, scoraggia la pubblicazione di opere e lavori originali: tutti potenzialmente accusabili di intaccare la sensibilità altrui, tutti potenzialmente tacciabili di non stare dalla parte dei buoni. Alain de Benoist, voce scomoda della contemporaneità, il quale di libertà (la libertà vera) sa qualcosa, a tal proposito ha sottolineato con estrema lucidità che

“è dunque appunto un nuovo ordine morale quello alla cui costituzione stiamo assistendo; un ordine nel nome del quale si procede ad un’‘epurazione etica’”

Manifesto del libero pensiero

Sembra essere sulla stessa linea il recente saggio scritto a quattro mani da Luca Ricolfi e Paola Mastrocola, il “Manifesto del libero pensiero” (edito da La nave di Teseo): una critica pungente, affilata, che denuncia le follie e le perversioni manichee del politicamente corretto e che sistematicamente ne demolisce le contraddizioni, l’aura onnidirezionale e al contempo repressiva. Il testo tocca vette di anticonformismo interessanti. Un’ottima bussola per i navigatori che continuano ad orientare la prua controcorrente, nonostante l’atmosfera circostante. Tra i fogli del libro si legge, ad esempio, che al posto della classica censura si sta installando una censura “tecnologica e privata, non di rado fondata su algoritmi e programmi di intelligenza artificiale, incaricati di scovare ogni contenuto o parola potenzialmente lesiva di qualche principio etico assoluto, o di qualche sensibilità – individuale o di gruppo – giudicata degna di protezione”.

Ancora, l’inchiostro delle pagine non manca di palesare la sua avversione nei confronti della “furia nominalistica”, che pretende di dirci come dobbiamo chiamare o definire le cose e le persone, che imbavaglia la parola e dirige il nostro vocabolario, e nei confronti della cancel culture, che esige di insabbiare qualunque “opera o manifestazione del pensiero che collida con i sentimenti oggi dominanti”, che si sbarazza degli studi classici in quanto “colpevoli di essere da sempre appannaggio dell’élite bianca”.

Le troppe ipocrisie

Ogni ipocrisia è efficacemente smontata. Dalla “dittatura dell’utile”, cui soccombono la bellezza e l’ingegno umano, al “razzismo al contrario”, per il quale non conta “la persona che sei ma la minoranza oppressa cui appartieni”. Dall’eclisse dell’ironia, segno dell’odierno “‘appiattimento’ cognitivo e culturale”, alla subdola tattica degli “anti”, degli “antirazzisti”, degli “antifascisti”, che lacerano il terreno della civile discussione e che spediscono nei rispettivi gironi infernali coloro i quali si permettono di sostenere che in questa realtà infame qualcosa non va.

Ma non è finita qui. Il duo riconduce a una certa sinistra la causa di una simile temperie. “Poco per volta”, afferma, “l’intellighenzia progressista si schiera risolutamente dalla parte della censura”. “L’ideologia fondamentale del mondo progressista”, evidenzia infatti la coppia, “è divenuta il politicamente corretto, e il politicamente corretto stesso è diventato il verbo dell’establishment”. L’obiettività è apprezzabile. Rende onore alla verità. Soprattutto se consideriamo che Ricolfi medesimo non ha mai nascosto di essere di sinistra, seppure non in linea con la sinistra moralista, saccente e anche un po’ parruccona.

Ricolfi scrive su Repubblica

Tuttavia, è d’obbligo un’osservazione. E cioè che un’opera tale, così insofferente alla grande orchestra progressista, così ostile ai paradigmi inoppugnabili del pensiero unico e del politicamente corretto, sia distribuita nelle edicole insieme a quel quotidiano di cui Ricolfi nelle polemiche dei soliti radical chic è divenuto da poco editorialista: la Repubblica. Ovvero uno tra i giornali che in misura maggiore ha sostenuto gli schematismi ideologici della vulgata imperante.

Al di là della stranezza, bisogna asserire che il Manifesto del libero pensiero resta un contributo culturale importante. Che andrebbe analizzato, approfondito. Perché ci riconsegna il gusto aspro della libertà, quella che deve essere conquistata e sempre difesa. Perché ci suggerisce di remare sbrigliati, anche quando gli assetti vigenti tentano di soffocarci, di ammansirci. Quanto serve, in epoche che della massificazione fanno la propria cifra esistenziale.

