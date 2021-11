Quali siano i talenti della Ferragni (e quelli, un po’ in subordine, del consorte), non è facile capire: il risultato sotto i nostri occhi è che, si spruzzi una lacca o beva un’acqua minerale, provoca un’impennata dei fatturati di quelle fortunate aziende. Come ci sia arrivata, non si sa: del resto, tutte l religioni – e questa, come aveva ben compreso Eco, è una religione laica – hanno in sé un alone di mistero. La bellezza? Può darsi, anche se, nel caso in questione, si tratta di una bellezza algida e distante, ma capace di tenere insieme la Madre e l’Etera; una bellezza che ammalia uomini e donne, vecchi e bambini, un po’ come avveniva per le Dive del cinema nei decenni della sua ormai sfiorita floridezza. E qui trovo un altro motivo di disaccordo rispetto all’analisi di Eco: la Ferragni non è un idolo perché percepita come “uguale” alla massa dei suoi adoratori, ma lo è proprio per la sua distanza, per la sua differenza, che pure non provoca complessi d’inferiorità, ma, appunto, solo adorazione. Non sa cantare, non sa recitare, non sa ballare, ma sa apparire nel suo misterioso eppur visibile universo dorato (sotto questo profilo, è un caso molto diverso da quello di altri “influencer”, che non possono vantare leggiadria e famiglia da copertina). Insomma, l’abbiamo detto: dall’alto del suo Balcone, Chiara Ferragni non deve far altro che muovere regalmente la sua manina – un po’ come la Regina Elisabetta dal finestrino della sua berlina – per essere acclamata e, chissà, per fare qualche miracolo. Eppure, il malessere non sta in lei, ma nelle folle che la applaudono.