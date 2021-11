Su Palermo, per Fratelli d’Italia, secondo la leader Giorgia Meloni sarebbe “un’ottima scelta Carolina Varchi. Sicuramente – ha aggiunto – è una proposta che mettiamo in campo, se ci fosse su questo la compattezza della coalizione saremmo molto contenti e per questo lavoreremo. Qualora non dovesse esserci noi alle primarie siamo sempre disponibili”. Questo l’endorsement emerso a Palermo durante la presentazione del libro della presidente della Fiamma in un teatro del capoluogo siciliano, in una sala gremitissima.

Carolina Varchi, avvocato e deputato, è una storica dirigente della destra siciliana, cresciuta nei movimenti giovanili delle destra. “Fratelli d’Italia si sta organizzando come sempre, con la presenza sul territorio, radicamento, noi con questo siamo nati e cresciuti non abbiamo grandi poteri che ci sostengono, non abbiamo la grande stampa che ci sostiene, non abbiamo risorse da spendere, abbiamo un esercito di migliaia e migliaia di militanti appassionati, di persone credibili che costruiscono ogni giorno la nostra proposta”

Su Musumeci governatore e il possibile bis

“Non intendo fare su questo fughe in avanti – ha dichiarato la Meloni – penso che la coalizione si debba muovere compatta e non voglio dare, in un momento nel quale invece ho come priorità di dimostrare sempre la compattezza del centrodestra, alibi per eventuali discussioni ed eventuali divisioni – ha spiegato Meloni -. Chiaramente il presidente Musumeci è un presidente uscente e gli uscenti hanno intanto il diritto pieno di proporre la loro candidatura, bisogna capire cosa vuole fare il presidente Musumeci e poi bisognerà discuterne ovviamente con gli alleati della coalizione. Penso sarebbe sbagliato, in questo momento, anche ai fini degli obiettivi che ciascuno di noi può avere, fare questa discussione sulla stampa anziché farla nelle sedi opportune”.

