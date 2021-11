“Il Paese ha bisogno che Draghi continui a governare. Dal Quirinale non si governa, si svolge un ruolo di garanzia. Stiamo attenti, già abbiamo inventato che i cittadini eleggevano il capo del governo. Non era vero. Non vorrei che ora inventassimo un semipresidenzialismo di fatto. Con la Costituzione non si scherza, altrimenti si logora il sistema democratico”: questa la posizione espressa in una intervista al Corriere della Sera l’ex segretario dei Ds ed ex premier, Massimo D’Alema auspicando per il Quirinale “una figura di garanzia”, magari “una personalità femminile”. Il riferimento è al ministro della Giustizia Marta Cartabia.

Il messaggio in codice

Da sinistra giunge un segnale di non unanimità verso il percorso che potrebbe portare alla presidenza della Repubblica l’ex leader della Bce.

