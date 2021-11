Il 6 e il 7 novembre presso il Grande Albergo di Potenza avrà luogo il primo campo di Gioventù Nazionale Basilicata, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, guidato da Michele Giordano nella regione.

Dopo solo un anno dalla rinascita del gruppo giovanile lucano, i giovani militanti si incontreranno per discutere su temi come giustizia, geopolitica, ambiente, impegno nel sociale e istruzione. In particolare, una sessione sarà dedicata al 50° anniversario dalla nascita del Fronte della Gioventù, di cui Gioventù Nazionale è erede. Tra gli ospiti ci saranno Gianni Alemanno, l’ On. Fabio Rampelli, l’ On. Wanda Ferro, l’ On. Andrea Delmastro, il presidente nazionale di Gioventù Nazionale, Fabio Roscani, il presidente di Azione Universitaria, Nicola D’Ambrosio e vari esponenti di FDI e di GN provenienti da tutta Italia.

La missione della manifestazione

Il nome del campo “Leukanoi. Una luce nella radura”, riprende l’antico nome dei Lucani (dalla radice *leuk, luce) e sta a significare la volontà dei militanti di GN di essere luce in una società sempre più avvolta dal buio del nichilismo, dell’omologazione e dell’assenza di identità e in un terra in cui la norma è fuggire e la sfida da lanciare è restare, per immaginarne la rinascita. Proprio in questa missione sta il legame con la celebrazione dei 50 anni dalla nascita del Fronte: <<La nostra generazione deve saper vivere il proprio tempo, combattere le sfide del presente, come coloro che ci hanno preceduto hanno fatto, lasciandoci il testimone di una grande storia>>, ha dichiarato il Presidente Regionale di Gioventù Nazionale Basilicata.