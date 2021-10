L’uscita de L’operaio di Ernst Jünger, nel 1928, fu un evento epocale. Oltre a registrare il tracollo di un mondo – quello borghese –, annunciò l’aurora di un altro, sbocciato tra le trincee della Grande Guerra e nelle fucine delle industrie, a contatto con il chirurgico fulgore degli elementi scatenati. È l’era delle “battaglie di materiali”, della “mobilitazione totale”, dell’espansione planetaria della tecnica, i cui caratteri il nazional-bolscevico Ernst Niekisch colse con raro acume e impareggiabile intransigenza. «Meglio essere un delinquente che un borghese»: in queste parole, contenute nel capolavoro jüngeriano, è contenuta l’essenza dei due testi qui raccolti. Voci dall’abisso del mondo moderno, appelli alla Rivoluzione Ultima. (Il volume “Ernst Jünger. Abisso, decisione, rivoluzione” è curato dal giovane studioso Luca Siniscalco per Bietti)

***

Ecco due estratti del libro edito da Bietti

“ Nel suo ultimo libro, Der Arbeiter, Ernst Jünger mostra magistralmente come, sul piano fondamentale, sia possibile eliminare, liquidare lo spirito del mondo borghese. Jünger non ha paura di guardare le cose in faccia. Non cede alla tentazione di abbellirle. Dice ciò che vede. Cerca le implicazioni dei fatti che constata. E resta esigente e duro verso se stesso; non cerca di deformare, lasciando parlare le speranze che il suo cuore potrebbe segretamente nutrire, le immagini che gli sfilano dinnanzi agli occhi. Chi vuole interpretare un’epoca non dev’essere un vigliacco che ci mette solo quello che vorrebbe trovarci! Deve perforare i segreti del proprio tempo e descriverli con un’obiettività che non viene meno neppure per un attimo, anche se quanto scopre è anormale, orribile, ed elude tutti i calcoli. Molti sono coloro che scendono nelle viscere di un’epoca e, risalendo, portano con sé soltanto le proprie ossessioni. Pochi ne estraggono delle realtà. Jünger è uno di quei pochi”.