Il leader della Lega Matteo Salvini difende il suo esponente nel governo Draghi dalle critiche che arrivano da sinistra e dal Fatto quotidiano: “Non penso che Draghi abbia tra le sue priorità i parchi di Latina. Con Durigon stiamo lavorando alla riforma delle pensioni: è impensabile tornare alla legge Fornero. La storia ha condannato fascismo e comunismo che non torneranno e di cui nessuno ha nostalgia. Stiamo lavorando sul blocco delle caselle esattoriali e sulla giustizia” .

Salvini insieme al candidato per Roma del centrodestra Enrico Michetti ha visitato un parco giochi per bambini ora in degrado e il banco alimentare di Casale Caletto, nel IV municipio di Roma. “Non sono una mia preoccupazione – ha aggiunto Salvini- le mozioni contro Durigon. Io sono al governo per risolvere i problemi, non per crearli come fanno Pd e M5S. Noi lavoriamo per costruire, non per distruggere”.