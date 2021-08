“Comprendo che i partiti di centrodestra inseriti nella maggioranza abbiano interesse a rafforzare il loro coordinamento, visto che questo governo ha una spaventosa continuità con l’esecutivo precedente. Ma ogni ipotesi di federazione non riguarda Fratelli d’Italia, che resta saldamente all’opposizione, anche perché siamo gli unici a non avere un piano B in fatto di alleanze”. La leader di Fratelli d’Italia, in un’intervista a La Verità rinnova la chiusura ad ogni forma di riedizione di partito unico o federazione di centrodestra.

“Agli alleati di centrodestra chiedo di chiarire se questa maggioranza arcobaleno sia una parentesi provvisoria, oppure se è un’eventualità che considerano per il futuro. E prima del voto politico – conclude Meloni – credo che debbano chiarirlo anche di fronte agli italiani”.