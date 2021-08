26 Il caso unico in Europa del governo svedese, che ha scelto di non istituire “lockdown”, è stato spesso criticato in quanto non ha conseguito l’obiettivo auspicato da alcuni di rendere immune la popolazione. Il fatto che la Svezia si collochi ciò nondimeno nella media europea per incidenza dei contagi dovreb- be però bastare per mettere in discussione l’efficacia profilattica delle chiusure. All’opposto, la citata Argentina è il paese che ha praticato il “lockdown” più di tutti e più a lungo di tutti e, a novembre 2020, il quarto al mondo per incidenza di decessi e settimo per incidenza di casi. Diverse ricerche hanno evidenziato una scarsa o persino nulla correlazione tra chiusure e decessi, cfr. ad esempio R. Chaudhry et al., “A country level analysis measuring the impact of govern- ment actions, country preparedness and socioeconomic factors on COVID-19 mortality and related health outcomes”, in Lancet, 21 luglio 2020 (http://pdnt. link/79854) («Rapid border closures, full lockdowns, and wide-spread testing were not associated with COVID-19 mortality per million people»); o il più recente Q. De Larochelambert et al., “Covid-19 Mortality: A Matter of Vulne-rability Among Nations Facing Limited Margins of Adaptation”, in Frontiers in Public Health, 19 novembre 2020 (http://pdnt.link/92781) («Stringency of the measures settled to fight pandemia, including lockdown, did not appear to be linked with death rate»); E. Bendavid et al., “Assessing mandatory stay-at- home and business closure effects on the spread of COVID-19”, in Europe- an Journal of Clinical Investigation, 5 gennaio 2021 (http://pdnt.link/95417) («While small benefits cannot be excluded, we do not find significant benefits on case growth of more restrictive NPIs. Similar reductions in case growth may be achievable with less-restrictive interventions.») Sulla problematica correla- zione coi contagi, cfr. la ricerca prospettica condotta sulle reclute americane da A. Letizia et al., “SARS-CoV-2 Transmission among Marine Recruits duringQuarantine”, in The New England Journal of Medicine, 11 novembre 2020 (http://pdnt.link/49172, vedi commento di J.A. Tucker, “Even a Military-En- forced Quarantine Can’t Stop the Virus, Study Reveals”, in AIER, 13 novembre 2020, http://pdnt.link/54927).