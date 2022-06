“Le persone sono considerate non più in quanto tali, ma sulla base dei valori della tecnica: efficienza, produttività, velocizzazione del tempo”. Queste sono le parole di qualche mese fa del filosofo Umberto Galimberti alla conferenza “Linkontro” tenutasi a Venezia, come tema principale la condizione giovanile di oggi.

Partendo da un principio fondamentale, nel mondo classico il termine “dolce far niente” era definito come un’esaltazione della persona e del tempo libero, dove il corpo e la mente rinvigorivano lontano dalla quotidianità e dai pensieri più insidiosi. Un’immagine ormai lontana, quasi ottocentesca di quello che è la vita oggi: l’ozio ricreativo e piacevole di un tempo ha difficoltà a coesistere con la produttività senza sosta e del “chi si ferma è perduto” dell’era multitasking. Trovare uno spazio di riposo durante le attività giornaliere è diventato difficile sennonché impossibile; chi si trova immerso in questo stato ozioso si sente strano e in colpa, la colpa di non fare niente, di non essere attivo e utile nella società. La modernità ha sicuramente agevolato questo processo mentale nocivo ma la digitalizzazione ha e ha avuto un ruolo non indifferente in questo caso: più una persona è socialmente attiva a mostrare uno stile di vita sfrenato (non importa quanto questo sia sano e politically correct) più si diventa agli occhi degli altri una persona affermata e di successo. Insomma, possiamo dire che sia rimasto poco e niente del piacere dell’ozio umanistico: le nostre vite di tutti i giorni sono organizzate e scandite secondo ritmi imposti dalla società, non c’è più tempo per la contemplazione e per il riposo.

Il vero dramma, prendendo spunto dalle parole del filosofo Galimberti è che il lavoro, l’impegno e l’ambizione più sfrenata non sono più nutrimento per la ricchezza dell’anima ma sono diventati pian pian un rimedio all’angoscia: “l’angoscia di incontrare quello sconosciuto che ciascuno di noi è diventato per se stesso, e al quale non si sa che parola rivolgere, perché, al di fuori dell’attività lavorativa, la nostra identità non ha più contorni ben delineati”.

@barbadilloit