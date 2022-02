«E la felicità? Io ora la sento. Come un fremito indifeso. Come un filo d’erba che sboccia dall’asfalto». Così scrive la poetessa Maria Pia Latorre in uno degli aforismi che introducono ognuna delle quattro sezioni in cui è suddivisa questa raccolta di poesie, che ha ricevuto il premio della critica nel Torneo dei poeti 2021, intitolata – quasi a voler significare l’adesione alla vita – Flamenco e cioccolato (edizioni G.C.L.).

Una riflessione sulla felicità

La felicità, d’altronde, non consiste nel possedere cose (anche i ricchi sono infelici e ansiosi), ma in una sorta di pienezza dell’essere che ci coglie, non si sa come, in alcuni momenti della vita e a cui tendiamo con tutte le nostre forze. L’uomo infatti è un essere fragile, incompleto, angosciato dal trascorrere del tempo e dalla coscienza dell’insicurezza e proprio per questo ha l’ansia della felicità.

«Vivere – scrive Ortega y Gasset nel suo saggio Goethe. Un ritratto dall’interno – significa trovarsi in quanto vi è di più problematico. Che accadrà nel mondo e quindi a ciascuno di noi fra un anno? Non lo sappiamo. L’avvenire è per definizione insicuro». E quando il nostro progetto di vita coincide con la nostra vita effettiva allora si ha, per il filosofo spagnolo, il «prodigioso fenomeno della felicità»: «L’uomo riconosce il suo io, la sua individualissima vocazione soltanto per il piacere o il dispiacere che in ogni situazione prova. L’infelicità lo avvisa, come l’ago indicatore di un registratore, quando la sua vita effettiva realizza il suo programma vitale e quando si allontana da essa».

L’amore nelle sue cento sfumature

Qual è dunque la vocazione di Maria Pia Latorre, quella che le dà felicità? Senz’altro quella di fare poesia avendo come stella polare l’amore nelle sue cento sfumature. Ed ecco l’amore per la vita congiungersi spontaneamente all’amore sensuale:

«Ti amo e in te la vita

sorpresa in questo spasmo

impasta nuvole e lenzuola

con le palpebre di finestre

abbassate a metà

a far cantare la città».

L’amore per la città natale si sprigiona dal lungomare, dove a parlare non sappiamo se sia la città, il lampione o la stessa poetessa:

«Ogni sera m’accendo alle sette

del lampione guerriero ho il destino

ma ogni giorno di vento e ferraglia

è un bisbiglio il mio canto marino».

L’amore per la natura vivente si traduce nelle poesie della quarta sezione, significativamente intitolata “Respiro verde”, dove la poesia della Latorre raggiunge, a nostro avviso, l’acme. Come in questa Dopo l’inverno, dove il preannuncio della primavera si amalgama a ricordi d’infanzia appena accennati e ad una possibile rinascita spirituale:

«Fidati degli alberi che

hanno per te ripari

di sovrumana quiete

Stelle appese ai mandorli

come luminarie in festa

nei giorni bambini

È il verde che stilla

su gote di frescura

un nuovo ritorno

M’innamora

e ancora

respiro nel respiro verde

l’impronta nella roccia

di un germoglio che

sa già di primavera».

Immagini suggestive si susseguono nelle liriche di questa sezione come quella del mare che «s’agita come / amante sazio / d’infinito» o che «approda» «in ventagli di schiuma /rosa di sabbia».

Un respiro verde

E qui un’autentica sensibilità ecologista, unita ad una profonda religiosità, porta la poetessa a gridare il suo sdegno e il suo dolore per la sorte della foresta amazzonica devastata da un falso progresso in Amazzonia respiro del mondo con quel bellissimo incipit che fa leva su di un ossimoro: «Cosa è nascosto / nelle nebbie di / quest’alba al tramonto?»; fino ad elevare una preghiera alla Madre Terra:

«Madre nostra terra

tu che generi la goccia e la zolla

e le adorni di gemma

sia resa a te giustizia

per le ingiurie distruttive

e le incurie subìte

dacci il dono del silenzio

e degli occhi aperti all’armonia

sia a te dovuta la cura

del creato oltraggiato

della luce ferita

del gelo che scioglie

Madre nostra terra

di ritornare a te, al primario

noi esseri del pianeta

facciamo giuramento».

Per inciso sia Amazzonia respiro del mondo sia Madre terra compaiono nell’antologia curata dalla Latorre L’isola di Gary che riunisce le liriche di una trentina di poeti che declinano il loro sentimento per la natura.

Quando il mondo ti fa lo sgambetto

Ma l’amore non basta. La felicità dell’amore è un bene prezioso, ma anche fugace, transitorio. Ne è consapevole la stessa poetessa che già nella prima lirica, L’inciampo, che apre quest’opera «compatta e ben articolata» e dal ritmo «arioso» (Gianni Antonio Palumbo), confessa di essere inciampata in un filo d’erba dopo che «il mondo ti fa lo sgambetto», e di sentirsi come «esili passeri / sul filo dell’attesa».

E in un altro aforisma osserva: «E all’uomo tocca vivere la sofferenza d’intravedere la perfezione dell’amore e di non riuscire ad aderirvi pienamente. Non sono le religioni il tentativo di risolvere questo dramma?».

La poetessa ci invita velatamente a volgere lo sguardo al cielo. E da parte nostra, sommessamente, non possiamo che augurare al lettore di inciampare nei versi d’amore della Latorre.

