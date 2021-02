Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo, è stato ucciso nella giornata di lunedì 22 febbraio in un attacco al convoglio della Monusco, la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo. Con lui sono morti il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista dell’auto su cui viaggiavano.

Aveva collaborato con il sottosegretario Mantica di An

Alfredo Mantica, il dirigente di Alleanza nazionale nel 2004 da sottosegretario agli Esteri lo ebbe nella propria segreteria alla Farnesina: «Luca Attanasio era il ragazzo a cui volevo più bene. Era uno dei giovani più brillanti della nostra diplomazia. Ieri sera era a cena a Goma con i nostri che sono lì. Sono addolorato. Ovunque è andato Luca Attanasio ha lasciato un ottimo ricordo».