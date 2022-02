Il cuore pallonaro di Christian Eriksen riparte dall’Inghilterra, dalla Premier League: il centrocampista danese giocherà nei prossimi sei mesi nel Brentford.

La svolta è arrivata 233 giorni dopo l’arresto cardiaco, allo stadio di Copenaghen, in Danimarca-Finlandia del 12 giugno scorso (fase a gironi degli Europei). Il calciatore danese ha ottenuto il via libera dalla Federazione inglese per il ritorno in campo e ha superato le visite mediche con il suo nuovo club, al momento 14esimo in campionato.

Il no del Coni

Lo scorso 17 dicembre Eriksen aveva risolto il contratto con l’Inter, dopo che il Coni non gli aveva concesso l’idoneità per la ripresa dell’attività agonistica a causa del defibrillatore sottocutaneo impiantato in seguito al malore.

Le prime dichiarazioni

“Sono felice di annunciare che ho firmato con il Brentford – ha raccontato il centrocampista in un video pubblicato dal club sul proprio profilo Twitter – Non vedo l’ora di iniziare, speriamo di vederci molto presto”. Eriksen aveva già giocato in Premier, indossando la maglia del Tottenham dal 2013 al gennaio 2020, per poi dire addio e trasferirsi all’Inter. Il trequartista danese, che intanto si è allenato con le giovanili dell’Ajax (ha indossato la maglia dei Lancieri dal 2009 al 2013), diventa così il primo calciatore con un defibrillatore cardiaco sottocutaneo a giocare nel campionato inglese.

