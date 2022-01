“La coerenza, la visione, la strategia mi fanno propendere per Éric Zemmour. Questo è sicuro. Ma c’è un problema di famiglia”: Marion Marechal Le Pen, moglie dell’eurodeputato di Fdi Vincenzo Sofo, si schiera per l’intellettuale sovranista e non per la zia, Marine Le Pen nella corsa all’Eliseo.

Marion aveva auspicato l’unione delle destre francesi e negli ultimi tempi si era dedicata alla sua scuola di alta formazione invece di militare nell’ex Front National. Di fatto il suo endorsement rende ancora più difficile la corsa verso il ballottaggio per le presidenziali di Marine Le Pen, nei sondaggi considerata alla pari con la candidata dei gollisti Valérie Pécresse, e con una emorragia di voti voti vero il polemista Zemmour.