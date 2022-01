Eduard Limonov è stato un esteta armato, categoria ben definita dall’ambasciatore italiano Maurizio Serra per inquadrare letterati, artisti e intellettuali che unirono elaborazioni politiche con un impegno militante, non solo ideale, in prima linea.

Lo scrittore russo è dunque assimilabile a Gabriele d’Annunzio o Drieu La Rochelle: è divenuto celebre in Occidente e soprattutto in Italia per l’apprezzamento – giunto soprattutto da sinistra – della sua biografia scritta magnificamente da Emmanuel Carrere per Adelphi. In quel best seller brilla per il suo anticonformismo e per una vita vissuta pericolosamente tra New York, Parigi, le periferie dell’ex Urss, Mosca, San Pietroburgo e l’Eurasia. E’ raccontato come un fascista, un ribelle non allineato, che unisce Julius Evola e Lenin con poesia, milizia e patriottismo, giovanilismo e riflessioni sull’universo detentivo postsovietico.

Il saggio

Un giovane studioso, Luca Bagatin, nel saggio pubblicato da Nuova Europa “Il Partito dei Giovani Proletari – Il Nazionalbolscevismo e l’Altra Russia di Eduard Limonov” (con prefazione di Sandro Teti, edito da Nova Europa) descrive sia la genesi della formazione politica nazionalbolscevica fondata dallo scrittore russo con Aleksandr Dugin, sia il clima che circondava l’impegno politico nella Russia del tempo.

Accanto a Edicka si schierano skinhead, punk, musicisti (il chitarrista Egor Letov), scultori, vari artisti. Un’onda giovanile senza pari, che trova tra i Nazbol un luogo dove le sedi politiche diventano centro di contaminazione culturale per un socialismo nazionale immaginario, in una Russia alla ricerca di una dimensione non solo economica dopo la stagione convulsa terminata con la fine dell’era Eltsin. La bandiera dei Nazbol, la falce e martello in un cerchio bianco su sfondo rosso fece il suo esordio nel 1994 con Letov proprio ad un concerto nel Club delle Forze Armate, e durante la sua esibizione trasformò in chiave punk i classici inni sovietici…

Limonov in Occidente

Limonov in Occidente, in conclusione, resta una icona di ribellione al conformismo, il fascista che rinuncia alle mollezze borghesi concesse agli scrittori di successo (e in Italia il pensiero va subito ai soliti noti) per vivere in prima linea un patriottismo coraggioso e dare una casa politica alla gioventù disorientata per gli effetti collaterali del globalismo.

Il saggio di Bagatin offre spunti di approfondimento sugli scritti (anche grazie alla rivista Limonka) e le azioni dell’eretico russo, a condizione di non farne un poster da cameretta o di immaginare proposizioni pedisseque delle sue elaborazioni strettamente politiciste. Può diventare invece un pungolo per vivere in pieno il flusso del proprio tempo. Mettendosi in gioco, come ha fatto Limonov, vero d’Annunzio eurasiatico.

@barbadilloit