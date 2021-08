Il fratello di Diego Armando Maradona sarà candidato alle amministrative di Napoli. Hugo, detto El Turco, sarà nella lista “Napoli Capitale”, progetto legato all’ex eurodeputato della destra Enzo Rivellini.

Hugo Maradona ha dichiarato di aver intenzione di scendere in campo per sostenere i ragazzi e i bambini di Napoli. La sua presentazione in programma questa mattina allo stadio San Paolo-Maradona, alla presenza di Catello Maresca, il magistrato candidato a sindaco per la coalizione di centrodestra. Rivellini, che ormai da tempo ha impostato un’attività identitaria fortemente polarizzata sull’evocatività del calcio in città, ha “pizzicato” il rivale di Maresca, l’ex ministro Gaetano Manfredi candidato a sindaco per il centrosinistra, “colpevole” di essere juventino. In una nota, presentando l’iniziativa politica ha detto infatti:

“Il nostro slogan afferma: Chi ama Napoli… e non è juventino, vota Napoli Capitale. Siamo partiti dall’amore per Napoli e per il Napoli e la nostra strada si è inevitabilmente incrociata con quella di Hugo. Un piacevole incontro da cui è nato un progetto che può dare futuro e speranza ai giovani della nostra città”.

Quindi ha aggiunto:

“Hugo da anni lavora con i ragazzi e si è detto entusiasta all’idea di poterlo fare all’interno del Comune della terza città d’Italia, come lui stesso ha detto, spinto dalla volontà di restituire l’amore che la città gli ha sempre dimostrato”.