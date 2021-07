«Distesa estate

stagione dei densi climi

dei grandi mattini

dell’albe senza rumore

ci si risveglia come in un acquario

dei giorni identici, astrali

stagione la meno dolente

d’oscuramenti e di crisi

felicità degli spazi

nessuna promessa terrena

può dare pace al mio cuore

quanto la certezza di sole

che dal tuo cielo trabocca

stagione estrema,che cadi

prostrata in riposi enormi

dai oro ai più vasti sogni

stagione che porti la luce

a distendere il tempo

di là dai confini del giorno

e sembri mettere a volte

nell’ordine che procede

qualche cadenza dell’indugio eterno.»

Una cadenza dell’indugio eterno

Alla ricercata musicalità dei versi di D’Annunzio e alla voluta asprezza dei versi di Montale si contrappone la composta naturalezza dei versi di Vincenzo Cardarelli. I suoi testi raccolti in Poesie nelle tre edizioni del 1936, 1942 e 1958 hanno forma piana, discorsiva, uniscono liricità e meditazione sulla scorta dell’amato Leopardi, alla cui perfezione stilistica il poeta di Tarquinia si rifà. I temi ricorrenti nelle sue liriche sono l’avvicendarsi delle stagioni descritte nella loro cosmica fisicità, lo scorrere del tempo, la mutevolezza delle cose, lo sfiorire dell’adolescenza e della bellezza, il vagheggiamento dell’infanzia e del paese natio.

Anche in Cardarelli, come già in D’Annunzio, si avverte fortemente l’eco della filosofia poetica di Nietzsche. Il paesaggio estivo viene colto dal poeta nell’ora del meriggio, che per i Greci antichi simboleggiava, stante il senso di sospensione della vita che ad esso si accompagna, la pienezza dell’essere, l’ora del mistero. «Non è forse perfetto il mondo in questo momento?» si chiedeva il filosofo dell’eterno ritorno nel capitolo dedicato al meriggio della IV parte del Così parlò Zarathustra. E proseguiva: «questa è l’ora segreta e solenne, in cui nessun pastore suona il flauto» e in cui «ride un Dio». Il momento della pienezza coincide col momento della perfezione del mondo e sembra rimandare ad una «spiritualità sovratemporale» (Sossio Giametta), che, a ben vedere, non è altro che la beatitudine di cui ci parlano il cristianesimo e le altre religioni. Dietro la «distesa estate» del poeta si intravede l’inesausta aspirazione dell’uomo alla felicità.

(3^ puntata)

Sandro Marano