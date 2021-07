Il 23, 24 e 25 luglio – nella bella cornice di Poppi, in provincia di Arezzo – il movimento ufficiale nelle scuole di Fratelli d’Italia organizzerà un campo all’insegna della formazione, della militanza e del confronto.

“Per il quarto anno consecutivo, all’ombra della migliore campagna toscana, torniamo a riaffermare il primato dell’Identità, dell’appartenenza e della Comunità: saranno tantissimi gli ospiti e gli spunti trasversali per costruire le basi di un contrattacco Identitario, contro il globalismo, lo sradicamento e l’alienazione dilagante”, dichiara il Presidente di Azione Studentesca Anthony La Mantia;



“Il nostro scopo è quello di sensibilizzare i giovani all’amore per le proprie radici, all’approfondimento personale e alla difesa di una Tradizione. Per questo, in un tempo ormai liquido che ha scelto di inginocchiarsi difronte al fatalismo, noi opponiamo l’etica della tenuta restando in piedi”, conclude La Mantia.

Qui il programma.