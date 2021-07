Il Gran Premio d’Austria, la seconda gara consecutiva al Red Bull Ring, è stato nuovamente terra di conquista per Max Verstappen: l’olandese, che ormai sembra essersi messo definitivamente alle spalle le irrequietezze giovanili, dispone del miglior mezzo del lotto ma riesce ogni volta a valorizzarne le prestazioni e a spostare l’asticella del limite sempre più in alto, non risparmiandosi mai.

Nonostante la Pirelli avesse portato la mescola più morbida della gamma, non v’è stato alcun problema della gestione delle gomme e si è ricorsi ad una seconda sosta solamente per concludere in sicurezza la gara; lo stesso non si può dire per Hamilton: l’inglese ha vissuto una domenica complicatissima, accusando un danno aereodinamico al posteriore e costretto ad un secondo pit stop a causa del calo repentino della propria mescola (gli pneumatici per i tedeschi sono sempre più un rebus), si è dovuto accontentare di un insufficiente quarto posto, mentre Bottas mascherava le magagne in casa Mercedes e si prendeva una ottima seconda piazza, legittimandola sul passo gara con un ritmo non dissimile da quello di Hamilton stesso.

Al capitolo Ferrari si legga di Sainz 5°, regolare sulla distanza e sfruttata la sosta unica grazie al primo stint lungo sulle dure; per Leclerc invece, 8° alla bandiera a scacchi, una domenica difficile, “rovinata” da un paio di elettrizzanti disavventure con Perez, dopo aver comunque dimostrato, sempre in relazione alla Ferrari del 2021, una ottima velocità, oltreché la consueta e immancabile grinta.

I giudici e gli sceriffi

Non è stato però il confronto tra austriaci e tedeschi a far discutere, giacché in Stiria è tornato di attualità un problema che troppo spesso attanaglia la Formula 1 contemporanea, vale a dire la severità o le incomprensioni nelle valutazioni del regolamento, le cui interpretazioni corrette, restrittive o letterali che siano (e fin qui nulla da eccepire) si stanno trasformando nella distorta consuetudine secondo la quale quando si comincia un sorpasso, basta affiancarsi che si ottiene una sorta di diritto di conquistare la posizione, quasi che il pilota che si difende non possa più rintuzzare l’avversario: intendiamoci, nella Formula 1 contemporanea che vede correre della macchine lunghe, larghe, pesanti, aerodinamicamente ipersensibili e con i freni in carbonio, gli spazi di frenata si riducono al minimo, per cui se non vi fossero l’ala posteriore mobile, con la quale però si passa sul dritto e non in staccata, e la variabile pneumatici, gli scambi di posizione sarebbero pressoché impossibili; eppure la Stiria, sarà forse anche la conformazione “stop and go” del tracciato, ben si è prestata fin dalle primissime tornate a tanti bei duelli, financo con tentativi all’esterno e la frenata ritardata, specialmente alla curva 4, la Schlossgold, che sembra cucita per questo tipo di manovra.

Effettivamente, è in questa parte di tracciato che si sono confrontati Perez e Norris prima, Leclerc e Perez poi, mentre dal secondo attacco di Leclerc su Perez, si è poi originato il ruota a ruota terminato due curve dopo; in ogni caso, la difesa rude del pilota all’interno (Norris su Perez, Perez su Leclerc due volte) si è conclusa con l’accompagnamento verso l’esterno e delle sanzioni varie di 5”, senza la quale Norris, per esempio, sarebbe presumibilmente arrivato secondo, dovendosi invece “accontentare” di un terzo posto, che comunque sommato al settimo posto di Ricciardo, porta a Woking altri punti pesantissimi.

Ad ogni modo, fermo restando che chi è davanti possa scegliere la propria traiettoria ottimale (nelle fattispecie che hanno visto protagonista Leclerc, era il monegasco che stava cercando di ultimare la manovra, ad essere leggermente davanti) e che tutti i duelli chiamati in causa erano al limite, per cui le penalità sono certamente molto discutibili ma non totalmente assurde o inventate e al di là poi del fatto che finendo sulla ghiaia, le prestazioni di Perez, come di Leclerc, se non cronometro alla mano, almeno psicologicamente possano aver subito degli scompensi, e in tal senso soprattutto nel primo caso (libere e qualifiche alla mano) il messicano aveva il passo per sugellare una doppietta che per la Red Bull sarebbe stato un colpo da K.O, l’aspetto fondamentale da denunciare è un altro, ossia questa tendenza, mistificatoria, di cui pocanzi si faceva riferimento, verso il diritto di sorpasso ad ogni costo: vero è infatti, e questo vale soprattutto per quelle manovre all’esterno dove si percorre più strada del pilota con cui si duella, che voler eliminare qualsiasi rischio, edulcorando il senso stesso del sorpasso (che alcuni paragonano al gol nel calcio; sì, il paragone sembra fuorviante, ma rimanendo in tema è come se si legittimasse che l’attaccante lanciato sul filo del fuorigioco, uno contro uno di fronte all’estremo difensore, avesse la prerogativa di dover segnare e per questo il portiere dovrebbe rimanere fermo sulla linea, senza poter uscire o comunque senza poter coprire un’area più grande di porta), sembra semplicemente un’altra inutile forzatura, un vero artificio, non importa il singolo episodio ma il susseguirsi di eventi che hanno dato vita ad un “pericoloso precedente”; e questo, in una Formula 1 così ingessata non è affatto positivo.

Non ci resta che sperare in una, ennesima, nonché immediata, inversione di tendenza.