Con il suo secondo lungometraggio, il regista francese Arthur Harari aprirà la sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes con “Onoda – 10 000 notti nella giungla”.

Girata in giapponese, questa coproduzione internazionale racconta la storia del soldato Hiroo Onoda che, nel 1944, si unisce ai commilitoni su un’isola delle Filippine per combattere l’offensiva americana. Mentre il Giappone si arrende, Onoda lo ignora, addestrato a sopravvivere nella giungla a tutti i costi, e continua la sua guerra. Gli ci vorranno 10.000 giorni per arrendersi, rifiutando ciecamente di credere che la Seconda guerra mondiale sia finita.

Da qualche parte tra Fires on the Plain di Kon Ichikawa, Anatahan di Josef von Sternberg e They Were Expendable di John Ford, “illuminato” da Tom Harari, fratello del regista, “Onoda – 10 000 notti nella giungla” è una vertiginosa odissea interiore, una visione del mondo e della storia al tempo stesso intima e universale. Con questo secondo lungometraggio (e la sua prima selezione a Cannes), Arthur Harari impone il suo senso della regia e consegna un grande film sull’impegno e il tempo.

Prodotto da Nicolas Anthomé e girato interamente in Asia, “Onoda – 10 000 notti nella giungla” è scritto da Arthur Harari e Vincent Poymiro. Sarà proiettato in anteprima mondiale mercoledì 7 luglio in apertura di Un Certain Regard davanti alla giuria che annuncerà i suoi premi venerdì 16 luglio.

ONODA – 10 000 NOTTI NELLA GIUNGLA

Un film di Arthur Harari, scritto da Arthur Harari e Vincent Poymiro

Con la collaborazione di Bernard Cendron

Con Endō Yūya, Tsuda Kanji, Matsuura Yūya, Chiba Tetsuya, Katō Shinsuke, Inowaki Kai, Ogata Issey

Una produzione di batisfere, To Be Continued

In coproduzione con Ascent Film, Chipangu, Frakas Productions, Pandora Film Produktion, Anti-Archive, Arte France Cinéma, RAI Cinema, Proximus

Distribuito in Francia da Le Pacte, che si occuperà anche delle vendite internazionali.

Uscita nazionale il 21 luglio 2021.