Sono le dieci curve del veloce Red Bull Ring di Spielberg, tra le colline della Stiria, ad accogliere la prima doppia gara dell’anno: la riedizione del Gran Premio di Stiria, dopo la prima del 2020, si è resa infatti necessaria a causa dell’annullamento del Canada e la successiva cancellazione della Turchia, che di Montreal avrebbe preso il posto, poi a sua volta reinserita in ottobre al posto di Singapore.

Le prove libere

La Red Bull corre praticamente “in casa” e fin dalle libere del venerdì (giro secco e long run) fa la voce grossa, conquistando con Verstappen sia le FP1 (1’05”910) che le FP2 (1’05”412) e lasciando ad Hamilton (1’04”369) le sole FP3 di sabato mattina; prosegue il momento difficile di Bottas, che si vede comminate tre posizioni di penalità da scontare in qualifica a causa di un incredibile testacoda all’interno della corsia dei box, durante le seconde libere (ritenuta la situazione pericolosa).

Le qualifiche

Gli austriaci continuano a farla da padroni, primeggiando nel Q1 con Verstappen (1’04”489), nel Q2 con Perez (1’04”197) ma soprattutto vanno ancora in pole position con l’arrembante olandese, cui è sufficiente staccare un grandioso 1’03”841 nel run iniziale, crono che né lui, né altri, riusciranno più ad abbassare: alle sue spalle, visto l’arretramento di Bottas dalla seconda posizione alla quinta, Hamilton, Norris e Perez, con Gasly sesto e Leclerc settimo; chiudono la Top 10 Alonso, Stroll e Russell (che pure dalla Q3 era rimasto escluso per 12 millesimi rispetto a Stroll), dopo un’altra penalità, questa volta per Tsunoda (dall’ottava all’undicesima; dietro il giapponese, Vettel, Sainz e Ricciardo), reo di aver ostacolato Bottas.

La gara

Allo spegnimento dei semafori, i due in prima fila mantengono le rispettive posizioni, mentre Norris è lesto a riprendersi la terza che Perez sembrava aver guadagnato alla prima curva.

Arrivati alla prima staccata quasi appaiati, si accende un corpo a corpo tra Gasly e Leclerc, col monegasco che va largo e che nel rientrare pizzica con il baffo anteriore destro la posteriore sinistra del francese, forandogliela e costringendolo al ritiro; non va meglio al Ferrarista, in quanto la sosta per cambiare l’ala (e montare delle Hard) lo fa sprofondare nelle retrovie.

Nella diatriba resta coinvolto anche Giovinazzi, colpito dall’AlphaTauri che aveva perso direzionalità: il pilota di Martina Franca può comunque proseguire senza apparenti problemi.

Se Verstappen e Hamilton vanno via, Norris accusa qualche difficoltà e infatti tra la decima e l’undicesima tornata, il pilota della McLaren retrocede da terzo a quinto, complici gli affondi subiti da Perez e Bottas, entrambi alla curva tre, la Remus.

Con le posizioni definite, l’attenzione si sposta sul primo giro di fermate ai box: Russell, che stava correndo in ottava posizione, è costretto a fermarsi per ben 18”3 per immettere aria nel sistema idraulico (che per altro richiederà una successiva fermata, scendendo in 18° posizione e dovendosi definitivamente fermare, percorsa soltanto una manciata di giri, per i problemi di motore); al giro 27 “pitta” Bottas, riuscendo con l’overcut a sopravanzare Perez che aveva cambiato gli pneumatici nel passaggio precedente, mentre a Hamilton tocca al 28 e a Verstappen al 29 (tutti per le dure), rimanendo in questo caso le posizioni invariate.

A centro gruppo, effettuata la seconda sosta e risceso in tredicesima posizione, al quarantaduesimo giro Leclerc da nuova linfa alla propria rimonta, passando dodicesimo, bissando dopo quattro giri su Giovinazzi per l’undicesima; Sainz intanto, avendo allungato al massimo il primo stint (era partito con le medie) grazie all’eccellente gestione delle coperture, cambia per le Hard al 42 e tre giri più tardi si prende di forza la sesta posizione su Stroll, sfruttando la migliore trazione della propria Ferrari in uscita dal tornantino Remus, imitato al 50 da Leclerc su Vettel, col monegasco che prepara l’attacco al tornantino, lo porta nell’allungo successivo e lo chiude alla curva quattro, tornando così in zona punti.

Leclerc non si ferma e si lancia all’inseguimento di Tsunoda: il primo affondo alla quattro viene rintuzzato ma la mossa gli riesce al giro successivo, il 54, portata nella stessa staccata, per poi replicare su Alonso al cinquantaseiesimo, sempre nello stesso punto ma all’esterno, con una frenata ritardata.

Perez intanto, nel pieno delle schermaglie tra Leclerc e Tsunoda, aveva aperto le danze per le seconde soste montando le medie, alla ricerca dell’undercut su Bottas e dando così vita ad una nuova partita a scacchi; Leclerc preferisce invece giocarsela in pista e non sazio, va a guadagnarsi pure la settima piazza ai danni di Stroll, inserendosi all’interno del tornantino: è il sessantesimo passaggio.

L’ultimo a fermarsi, a due giri dalla fine, è Hamilton che mette le Soft, alla ricerca del giro più veloce (che in quel momento apparteneva a Perez), compito che per altro gli riesce proprio sotto la bandiera a scacchi, al settantunesimo e ultimo giro, facendo segnare 1’07”058 che gli consegna il punto bonus.

Per la vittoria però non ce n’è per nessuno e la bandiera a scacchi saluta il trionfo di Verstappen, che sugella un altro fine settimana da incorniciare; a fargli compagnia, sul podio, salgono Hamilton e Bottas, mentre la tattica di Perez gli permette soltanto di arrivare nel tubo di scarico del finlandese.

Gli altri punti mondiali vanno a Norris, alle due Ferrari di Sainz e Leclerc, eletto quest’ultimo “pilota del giorno” (e a dimostrazione di quanto le Rosse fossero più in palla alla domenica che non al sabato; in tal senso, forse resta qualche piccolo rimpianto), Stroll, Alonso e Tsunoda.

La Formula 1 resta nello stesso impianto, dove si replicherà domenica prossima, questa volta per il Gran Premio d’Austria.