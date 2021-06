***

Il realismo visionario di una narrazione ucronica che attraversa ventesimo e ventunesimo secolo, diventa campo di azione in cui fluttuano piccole e grandi vicende umane.

Nel romanzo Cento di questi anni dell’avvocato e scrittore abruzzese Pietro Ferrari, la micro-storia dei personaggi irrompe nella macro-storia del mondo intero e si trasforma in romanzo. Comparse reali e protagonisti immaginari attraversano il Novecento, tracciando una storia alternativa, tra amori e guerra, introspezione e utopia, passioni ideologiche e culturali, speranze politiche collettive e aspettative personali. I personaggi attraversano una storia completamente diversa da quella che c’è davvero stata (il point of divergence scatta nel 1936) ma che in qualche modo, soprattutto nella parte finale, rimanda alle paure e alle speranze che realmente impegnano l’uomo contemporaneo. come ogni storia vera o verosimile, con i figli che si incamminano sulle vie della vita assieme alla storia, che va avanti e si realizza pienamente in un prima e un dopo mai accaduti. Come insegna lo storico Franco Cardini: “Le cose accadute divengono perentorie e irreversibili solo dopo che, appunto, sono accadute: ma prima di allora nulla è scritto e tutto è ancora possibile.” Il testo suggestivo, nuovo, pieno di sorprese, alterna riflessioni storiche, visioni, speranze proiettate nel passato e certezze sul futuro amato sognato e quasi già vissuto. Un piccolo trattato dell’ipotetico come già commentato da un lettore del formato ebook. Ucronia dunque che dopo Preludio (1919-1985) e Interludio (1958-2020), attende la terza e ultima parte, il Suo Epilogo all’insegna della distopia…