Un viaggio visivo e metaforico ambientato nel contemporaneo, in cui il destino dell’Italia – calata in un girone dell’Inferno – trova finalmente la sua liberazione e la sua rinascita, grazie anche agli artifici tecnici dell’animazione sperimentale.

Scritto e diretto dal visual artist romano Roberto Recchioni, il cortometraggio (4m21s) selezionato nell’ambito di Corti d’Autore, iniziativa del Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con ANICA, già presentato in anteprima con grande successo per le celebrazioni del Dantedì, viene riproposto dal 14 al 20 giugno nell’edizione di Fare Cinema, rassegna curata da Mario Sesti, dedicata al cinema italiano all’estero e promossa dalla Farnesina in collaborazione con Ministero della Cultura, ANICA, Agenzia ICE e Istituto Luce – Cinecittà.

Un’importante occasione voluta dal Ministero degli Affari Esteri per far circuitale attraverso la rete di Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura nel mondo, tutte le manifestazioni dedicate a Dante 700.

Fare Cinema é in streaming su Italiana, il portale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dedicato alla promozione della lingua, della cultura e della creatività italiana nel mondo, con accesso gratuito e libero, e sulla piattaforma MyMovies.