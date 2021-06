Un viaggio nel vuoto della modernità e del male in varie forme alternato a descrizioni di radici contadine, condito da riflessioni e percorsi interiori apparentemente lineari ma, in realtà, complessi e tutt’altro che piani sia per i protagonisti sia per i lettori.

E’ questa, in estrema sintesi, la trama dell’ultimo romanzo di Fabrizio Crivellari, recentemente pubblicato da Eclettica Edizioni (Collana Vagone Ristorante, 2021, 15€, 152 pagine). Si intitola “Il Vuoto” e, come riferito nella scheda editoriale e nella quarta di copertina, propone “un paesaggio che si trasforma ad inseguire vanamente il mito della modernità”, al centro del quale vive “un uomo votato al progresso, apolide, che racconta il suo difficile rapporto con la madre, considerata ottusa, ignorante, rozza oltre ogni limite”. E molto legata all’antico mondo contadino dell’area in cui vive il protagonista, descritta nell’antichità e nella contemporaneità con particolari di vita in entrambi i casi estremamente interessanti e coinvolgenti.

Alternando, nella narrazione distopica (il racconto si svolge in tre periodi distinti), momenti, episodi e personaggi molto particolari, l’autore costruisce una trama gialla fatta di cruenti delitti ma soprattutto – ed è sicuramente questo, ad avviso di chi scrive, il pregio maggiore del libro – tratteggia con notevole abilità una pletora di personaggi estremamente particolari: “un piccolo ed eterogeneo esercito di anime fragili, espressione di cosmologie differenti, di costruzioni distanti ed inconciliabili dell’universo”. Personaggi che, ognuno con la sua particolare visione dell’esistenza (raccontata con grande abilità e, in alcuni momenti, con punte di divertente comicità e/o tragica drammaticità), la percorrono fino alle estreme conseguenze. Compiendo il loro destino già segnato o, invece, decidendo di non portare a termine (per mancanza di coraggio o forse di adeguata convinzione) il compito che si erano prefissi dopo lunghe ed interessanti riflessioni, condite peraltro da citazioni e riferimenti di notevole spessore, come quelle ad autori quali Cioran, Hillman, Junger, Eliade e Drieu La Rochelle. Cultura dunque. Ma anche ironia, difficoltà interiori, sentimenti e debolezze umane portati fino alle estreme conseguenze. E stereotipi di desolante modernità, come quelli incarnati dal protagonista Attilio Tomaselli, emblematico insieme di tutto quanto rappresenta il politicamente corretto dei giorni nostri e, nel contempo, “vittima” di una tradizione contadina (incarnata dalla figura della madre, un “fantasma” che lo tormenta di continuo) che rifiuta con tutto sé stesso ma dalla quale non riesce a liberarsi.

Come scrive Umberto Croppi nella suggestione-postfazione,

“quella che ci viene proposta è una piccola saga familiare, che ha per cornice la campagna lombarda (bellissime le descrizioni della cascina contadina come era nell’antichità e dei cambiamenti subiti nel corso degli anni, ndr) e segna la trasformazione urbanistica e sociologica di un territorio alle porte della grande metropoli. Lo sfondo di un ambiente minore, che rimanda a vicende di cronaca da noi non lontane, rappresentate in altre campagne. E sfata l’idea romantica di una vita semplice, di un’arcadia legata ai ritmi della natura”.

E ancora:

“all’altro capo della storia un’altra violenza, un’altra idea della giustizia” e altre storie, altri personaggi costretti “a fare i conti con le proprie pulsioni, con le proprie certezze, con le proprie debolezze”.

E con le proprie sconfitte.

“Questo romanzo è l’articolazione di un delitto, ma è anche – si legge infine nella quarta di copertina e nella scheda editoriale – un viaggio negli ultimi sussulti di una civiltà alle corde, esanime avvitata su sé stessa. Trovare un appiglio per restare vivi diventa un’impresa da supereroi”.

E’ questo il messaggio che l’Autore vuole trasmettere con questo fantastico romanzo? Forse. O forse no. Ai lettori scoprirlo.