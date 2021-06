Pubblichiamo per gentile concessione dell’editore idrovolante l’introduzione all’antologia di racconti “Il ritorno del barone immaginario”, opera dedicata a Julius Evola. ***

Il perché di un ritorno

Il Barone ritorna per gli stessi motivi per cui è stata pensata anni fa e pubblicata nel 2018 da Mursia la prima antologia di racconti a lui dedicata, e non solo per mere ragioni commerciali: Julius Evola è stato e continua ad essere un “personaggio” tale da aver sollecitato ancora una volta l’inventiva di un’altra ventina di scrittori e/o saggisti attratti dalle numerose possibilità narrative che il pensatore offriva loro. Non essendo quel che si dice una persona comune, è stato possibile imbastire intorno a lui una nuova serie di trame sia “realistiche” che “fantastiche”, cosa che non avviene certo per tutti i “grandi nomi”: da un lato la sua vita movimentata non certo “borghese”, anche dopo l’incidente di Vienna, e dall’altro la poliedricità delle sue idee e attività lo hanno consentito. Basti pensare ai viaggi in Italia e in giro per l’Europa, alle figure di primo piano che ha conosciuto e frequentato, al suo essere stato pittore e uomo di mondo, filosofo e alpinista, poeta ed esoterista, giornalista e politologo, e così via.

Gli autori de Il ritorno del Barone immaginario, tutti conoscitori del loro protagonista, hanno spaziato questa volta dal Giulio ragazzino a Palermo dove capirà quale sarebbe dovuta essere la sua missione, al filosofo che questa missione ha assolto nel giorno del bilancio finale a Roma, situando le loro trame d’invenzione (ma sempre con basi storiche indicate nelle note conclusive) in vari momenti della sua complessa esistenza: dalle trincee della Grande Guerra alla Roma dell’attentato di Via Rasella, alla Parigi, alla Budapest e alla Bucarest degli anni Trenta, facendolo incontrare con i personaggi più diversi, affascinanti, significativi: Maria de Naglowska, Eliade e Codreanu, lo scrittore Alexander Lernet-Holenia e il tradizionalista Guido De Giorgio, il maresciallo Kesserling e Monsignor Mayol de Lupé, per non parlare di… Giulio Andreotti durante un colloquio irresistibile, anche se non mancano personalità come il Conte Nikolaus Coudenhove-Kalergi e, indirettamente, l’archeologo Giacomo Boni e il Barone Ungern.

Julius Evola, in queste storie, così come nelle precedenti, non si confronta soltanto con gli esseri umani ma si misura anche con il sovrasensibile, circoli spiritistici, fantasmi e veggenti e, pur immobilizzato, risolve misteri e fatti apparentemente inspiegabili, affrontando entità superiori, divinità e persino la Morte in persona.

Le sue conoscenze, i suoi interessi, la sua Weltanschauung hanno consentito ai nostri autori di inserirlo in trame complicate e audaci in cui è stato previsto tutto questo senza che ci sia una vera contraddizione fra una storia e un’altra, fra un Evola e un altro. Anzi, chiusa l’ultima pagina al lettore sembrerà di aver avuto di fronte sempre il medesimo protagonista dalle molteplici sfaccettature, dai volti solo in apparenza diversi ma alla fine sempre lo stesso, dal bambino che ha un sogno a undici anni, all’anziano studioso che è in attesa di risolvere un antico patto.

Sarebbe del tutto ozioso chiedersi di come e perché gli autori di questo libro abbiano avuto le idee che hanno poi messo sulla carta, forse sarebbe meglio chiedersi perché tanti altri illustri personaggi non abbiano fornito gli spunti adatti per una serie di racconti a loro dedicati nonostante fama e gloria. Non è questo il voler rivendicare un primato, sarebbe ridicolo, ma soltanto mettere in evidenza un dato di fatto e invitare a pensarci su, senza risposte provocatorie e poco sensate.

Qualcuno ha voluto fare un po’ d’ironia fuori luogo parlando dello spunto psicologico che mi ha indotto a metter su la prima antologia, e non si capisce perché dato che quanto ho spiegato nella introduzione a Il Barone immaginario era la verità pura e semplice dei fatti: Julius Evola resta in fondo l’unico e forse ultimo tabù della cultura italiana del secondo Dopoguerra, vale a dire da appena 75 anni e passa, cioè tre generazioni, nonostante vi siano illustri eccezioni. E quel libro – e questo che lo segue – sono un po’ la risposta per dimostrare il contrario: che è una personalità/personaggio tale da superare tanti ostracismi al punto da indurre una quarantina di scrittori a porlo al centro di altrettante storie. Sembra poco? È una sciocchezza da maniaci ideologizzati?

Io credo che il Barone, quello in carne ed ossa, ci avrebbe celiato su: in base alle persone che aveva di fronte, come ho spesso ricordato, era assai meno ingessato e formale di come molti che non lo hanno mai conosciuto lo pensano oggi, era ironico e autoironico, non amava per niente i super-devoti nelle parole e nei fatti, non si atteggiava assolutamente a guru né tantomeno a “maestro”, anzi non voleva essere chiamato così, prendeva per i fondelli (anche questo l’ho già scritto) chi esagerava e quasi lo venerava. Adriano Romualdi mi raccontava come a chi andava da lui dicendo: maestro, ieri abbiamo letto e commentato Rivolta, domani sarà la volta di Cavalcare, lui replicava sollecitando invece una lettura approfondita ed una pratica di Metafisica del sesso… Sicché vedersi al centro di storie di fantasia non gli sarebbe parso, credo, una eresia, forse non gli sarebbe nemmeno dispiaciuto e ci avrebbe scherzato su.

Bisogna averlo frequentato abbastanza e soprattutto in modo non formale, per capire che persona fosse, mentre oggi in troppi lo considerano come una specie di totem da adorare per la sua visione del mondo e le indicazioni “politiche”. Anche qui ho spesso detto che la peggiore pubblicità a Julius Evola l’hanno fatta i suoi cosiddetti e autoproclamatisi “discepoli” – lui che non ne voleva proprio sapere – a partire dagli anni Cinquanta, come scrisse in un famoso articolo su L’Italiano. Non ci si può far nulla, col rischio di passare per suoi pessimi esegeti che non pensano ai “militanti” duri e puri, e invece si occupano solo di una asettica “accademia”.

Non rendendosi conto invece che le due cose non sono in conflitto o contraddizione fra loro semplicemente perché sono su piani diversi e potrebbero quindi operare parallelamente e con profitto senza insensate polemiche.

E questo libro, che è su un piano ben speciale, dimostra, con il precedente, come si possa affrontare il “personaggio Evola” in un modo accessibile e appetibile a tutti, non certo “accademico” nel senso negativo del termine.

Anche questa, allora, è da considerarsi una provocazione nei confronti dei conformisti a destra e a manca, una stravaganza culturale dal punto di vista degli ultraortodossi.

Importante che soddisfi il lettore.