« – Andiamo?

– Andiamo pure.

All’arte del ricamo,

fabbrica di passamanerie,

ordinazioni, forniture.

Sorelle Purtarè

Alla città di Parigi.

Modes, nouveauté.

Benedetto Paradiso

Successore di Michele Salvato,

gabinetto fondato nell’anno 1843.

Avviso importante alle signore!

La beltà del viso,

seno d’avorio

pelle di velluto.

Grandi tumulti a Montecitorio.

Il presidente pronunciò fiere parole,

tumulto a sinistra, tumulto a destra.

Il gran Sultano di Turchia aspetta.

La pasticca del re sole.

[…]

– Torniamo indietro?

– Torniamo pure.»

Questi sono i primi venti e gli ultimi due versi dei centoquarantatrè di cui consta de La passeggiata di Aldo Palazzeschi, che fa parte della raccolta in versi liberi L’incendiario (nell’edizione del 1913).

Una passeggiata nella città moderna

La tecnica tipicamente pittorica del collage viene qui applicata a un componimento letterario per seguire il ritmo convulsivo della città moderna. Il poeta attraversa la città guardandola «con sguardo sornione, ironico» (Umberto Fiori), ma aggiungiamo anche con passo futurista: negozi, manifesti pubblicitari, titoli di giornali, strilloni, numeri civici. Le immagini vengono accostate per analogia o per contrasto e vengono offerte rapidamente al lettore in una girandola: «Bar la stella polare. / Assunta Chiodaroli levatrice, / Parisina Sudori rammendatrice. / L’arte di non far figlioli». Il poeta apparentemente sembra affascinato dallo svelarsi della città, dal progresso e dalla velocità, ma nell’accostamento degli enunciati, mai del tutto casuale, si può scorgere una sottile ironia, un certo disappunto: «cerotto Manganello, /infallibile contro i reumatismi, / l’ultima scoperta della scienza!». Ed ancora: «L’amore patrio / antico caffè. / Affittasi quartiere, / rivolgersi al portiere / dalle 2 alle 3». La città peraltro mostra anche il suo volto animoso e aggressivo: «Grandi tumulti a Montecitorio. / Il presidente pronunciò fiere parole, / tumulto a sinistra, tumulto a destra».

La rapidità con cui scorrono le immagini come in un film – arte che cominciava allora non a caso i primi passi – insieme al cinismo con cui tutti i fatti sono messi sullo stesso piano finisce per vanificare i drammi: «Si getta dalla finestra per amore / Insuperabile sapone alla violetta».

I due versi di chiusura sono volutamente ambigui: «- Torniamo indietro? / – Torniamo pure». Il poeta ci esorta a tornare indietro. Dove? Nello spazio, all’inizio della passeggiata, o piuttosto nel tempo, a ritmi di vita più lenti e più umani?

(fine 2^ parte)