A partire dal gennaio 2021 il nuovo Codice di Corporate Governance delle Società Quotate ha introdotto la nozione di “successo sostenibile” quale “obiettivo che guida l’azione dell’organo di amministrazione e che si sostanzia nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per la società” (art. 1). Nella definizione di “piano industriale” il Codice non solo introduce l’obiettivo di promuovere il “successo sostenibile” e lo parifica con gli altri obiettivi strategici dell’impresa, ma fa di più: rende gli obiettivi strategici di piano e il livello di esposizione al rischio prescelto “interpretabili” nell’ottica del “successo sostenibile”, elevando quest’ultimo a paradigma.

Sull’onda del nuovo Codice di Corporate Governance il 70% delle società – come risulta da un recente sondaggio diffuso dalla Ernst & Young – ha previsto un piano di sostenibilità e circa la metà ne ha elaborato uno, senza indicare però precisi target quantitativi. Diciamo che le società si sono un po’ lavate la coscienza, restando a metà del guado. Stesso discorso per l’innovazione digitale, l’altra faccia della battaglia modernizzatrice, che condizionerà i più generali assetti sociali e – nello specifico – i destini dei lavoratori impegnati.

Secondo un’indagine di Unioncamere e Centro Studi delle Camere di Commercio-Gugliemo Tagliacarne su un campione di 3.000 imprese manifatturiere, solo il 6% delle imprese è “arrivato al traguardo” o comunque è nel tratto finale del percorso della duplice transizione digitale e ecologica. Mentre quasi 2 imprese su 3 sono ancora ai blocchi di partenza.

La stragrande maggioranza delle imprese (62%) non ha investito e non ha intenzioni di investire né in sostenibilità ambientale né in digitalizzazione (imprese noG&noD). Mentre una piccola quota di imprese (6%) pur non avendo ancora investito nella duplice transizione ha messo in programma di investire nel green e/o nel digitale (imprese potentialGD). È al Sud che si registra il maggiore ritardo: il 66% delle imprese del Mezzogiorno non ha investito e nemmeno ha in programma di investire nella transizione verde e digitale contro il 61% del Centro-Nord. Nel Mezzogiorno esiste un gap guardando sia alle imprese che hanno già investito nella Duplice transizione (imprese G&D Mezzogiorno 4% vs 7% Centro-Nord) sia, soprattutto, a quelle che sono a metà strada avendo investito in uno dei due pilastri della Duplice transizione (Mezzogiorno 22% vs 27% Centro-Nord).

Il quadro, malgrado la retorica che accompagna questa fase di transizione, è a dir poco disarmante, rendendo evidenti le debolezze strutturali non solo del nostro sistema produttivo ma del più vasto Sistema Paese, a cominciare dalla politica, per poi proseguire con il mondo della ricerca, della formazione, del credito.

Parole sventolate come slogan restano nei verbali istituzionali o nelle cronache quotidiane: la domanda di competenza, la selezione delle élites, la mobilità sociale, le politiche infrastrutturali, la riforma della burocrazia continuano ad essere meri auspici. Per non parlare della storica ed irrisolta scissione tra Paese Reale e Paese Legale.

Non basta allora una generica nozione di “successo sostenibile” inserita negli indirizzi di bilancio delle società, né l’auspicata transizione digitale, ad attivare il cambiamento. Ci vuole molto di più a cominciare da una più ampia e complessa idea di “coesione sociale”, che attivi un realistico progetto di rifondazione istituzionale e sociale, nel quale centrale sia il ruolo del lavoratore, delle diverse competenze professionali, della loro reale partecipazione alle strategie delle imprese e a quelle più generali del Sistema-Paese.

