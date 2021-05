Una strada per ricordare, a quarant’anni dalla morte, l’esempio e l’eroismo di Bobby Sands. La proposta è arrivata da L’Aquila e presto il tema sarà discusso in consiglio comunale. L’iniziativa porta la firma del gruppo consiliare L’Aquila Futura che ha deciso di proporre all’assemblea cittadina un ordine del giorno proprio con l’idea di intitolare una strada al martire irlandese morto dopo un lungo e straziante sciopero della fame.

Il capogruppo Luca Rocci ha affermato in una nota, subito ripresa anche dalle agenzie di stampa:

“Sono passati ormai 40 anni dall’estremo gesto dell’irlandese Bobby Sands che, incarcerato e senza processo, perse la vita dopo un estenuante sciopero della fame. Animato da sentimenti di libertà per la sua Irlanda, Bobby Sands ha insegnato a generazioni che ideali come libertà e indipendenza non sono mai scontati, e vanno guadagnati giorno per giorno”.